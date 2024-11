La Mens Sana vive la serata più brutta. Netta sconfitta in casa contro Lucca

MENS SANA

62

BCL LUCCA

81

MENS SANA: Tilli 3, Belli, Pannini 3, Ragusa 4, Marrucci 4, Binella ne, Pucci 8, Sabia 2, Maghelli, Neri 8, Prosek 17, Tognazzi 11. Allenatore Betti.

BCL LUCCA: Landucci, Brugioni, Lippi 7, Dubois 8, Barsanti 12, Tempestini 8, Del Debbio 22, Vignali ne, Pierini, Candigliota ne, Trentin 14. Allenatore Olivieri.

Parziali: 21-23, 35-49, 53-61.

SIENA – La Mens Sana perde l’imbattibilità casalinga cedendo contro una Lucca più concentrata e precisa. I biancoverdi pagano a caro prezzo la pessima serata in attacco (21/71 complessivo) e la precisione dalla lunga degli avversari che vincono con merito. Che sarebbe stata una serata complessa lo si era capito subito. L’ex Del Debbio aveva iniziato molto bene mentre la Mens Sana aveva le polveri bagnate , 9-2 Lucca al 4’. Marrucci e Tognazzi accorciano dalla lunetta ma il primo canestro dal campo della serata biancoverde è di Prosek. Il parziale biancoverde diventa di 10-0 interrotto da Simonetti, 12 pari al 7’. L’equilibrio sottile prosegue per tutto il primo quarto, chiuso dalla tripla di Dubois che vale il 21-23.

Nel secondo parziale partono meglio i rossoneri ma la bomba di Tilli riporta la Mens Sana sotto di uno, 26-27. Lucca però a differenza dei padroni di casa tira con percentuali eccellenti e costringe Betti a chiamare time out dopo che in un amen si ritrova sotto 26-36 al 15’. Il terzo fallo di Ragusa complica ulteriormente i piani dei biancoverdi, che tentano di ricucire con un 5-1 ma vengono puniti dal solito Del Debbio che apre un 9-0 mortifero da parte degli ospiti, +15 Lucca. A metà gara Lucca con le sue ottime percentuali soprattutto dalla lunga (9/19 da tre) conduce con ampio margine davanti ad una Mens Sana annichilita. Al rientro sul parquet Tognazzi e compagni provano a mettere maggiore intensità ma il margine resta enorme, 41-55 a metà del terzo parziale. Prosek, nettamente il più in vena dei suoi, riporta a 10 i punti di svantaggio seguito dal rientrante Ragusa, 49-57. Lucca però non deraglia e resta concentrata chiudendo il terzo quarto sul +8 approfittando di qualche errore della Mens Sana quando era arrivata a -6 (51-57). In avvio del terzo parziale 7-0 di parziale per Pannini e compagni, 60-61. La Bcl segna dopo un’eternità con l’ennesima tripla di Del Debbio, +4 Lucca a 5’ dalla sirena. L’inerzia torna dalla parte degli ospiti mentre Belli prosegue a litigare col canestro. Ragusa deve uscire per il quinto fallo e tutto sembra nuovamente perduto, 60-67. La ‘Note di Siena’ è davvero stanca dopo lo sforzo fatto per rientrare e perde lucidità in attacco crollando in difesa, 60-73 con un 12-0 (che diventa 20-2) di parziale che mette fine alla contesa.

Guido De Leo