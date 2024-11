Serie C. Saltykov fa volare ancora gli Angels

Vincono di nuovo, gli Angels Santarcangelo, e la vetta della classifica rimane tale, visto che la squadra è imbattuta dopo cinque turni di campionato. I clementini sono a 10, come Forlimpopoli, grazie al successo esterno sul campo di Falconara. Il match, finito 72-84, è ribaltato dagli Angels nel secondo tempo dopo il 43-37 dell’intervallo. Di ritorno dagli spogliatoi il parziale è devastante, un 16-4 che porta l’incontro sul 47-53 grazie a un eccellente Saltykov. Di lì in avanti non c’è più storia, con Santarcangelo anche a +16 prima della chiusura in scioltezza sul +12.

Il tabellino: Goi 13, Giovannelli 11, Valmaggi 2, Baschetti ne, Macaru 9, Benzi, Rivali 9, Mari 15, Pennisi ne, Frisoni, Amaroli ne, Saltykov 25. All.: Serra.

Molto bene anche San Marino, che in casa col Real Pesaro soffre ma la spunta negli ultimi possessi per 84-79. A 50“ dalla fine ospiti in vantaggio sul 78-79, poi canestro di Fusco, errore marchigiano e 1/2 dalla lunetta di Macina. Sull’81-79, fondamentale una stoppata di Felici che blocca il tentativo di Cornis e ridà palla ai suoi. I liberi di Cardinali chiudono i conti sul +5.

Il tabellino dei Titans: Borello, Bomba 11, Macina 7, Fusco 14, Guida ne, Cardinali 16, Lorenzi 2, Botteghi 5, Felici 19, Fiorani 10. All.: Valentini.

La classifica del girone M: Angels Santarcangelo e Baskers Forlimpopoli 10; Fossombrone e Urbania 8; Pall. Titano e Taurus Jesi 6; Guelfo, Pisaurum e Porto Sant’Elpidio 4; Falconara, Montegranaro, Real Pesaro e Osimo 2; Ancona 0.