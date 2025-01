LA NOSTRA INIZIATIVA. Martedì in palio 5 posti di parterre per il turno infrasettimanale contro Torino

Anche in occasione della sfida contro Torino (mercoledì 29 gennaio, ore 20.30) si ripropone lo speciale gioco del Carlino che mette in palio cinque biglietti omaggio per il settore parterre dell’Unieuro Arena. Per assicurarsene uno, sarà sufficiente telefonare alla nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 in punto di martedì 28 gennaio, dunque alla vigilia del match. I cinque più veloci e fortunati a trovare la linea libera e mettersi in contatto, potranno assistere gratuitamente alla partita a due passi dal parquet.