La nota della Pallacanestro 2.015. "Atto vandalico increscioso. Ci vuole rispetto per Demonte»

La Pallacanestro 2.015 prende posizione in merito a quanto avvenuto al termine del match di domenica scorsa contro Rieti all’esterno dell’Unieuro Arena. Nello specifico, dopo una prestazione opaca chiusa peraltro dalla beffa del tiro allo scadere, Demonte Harper si è ritrovato il vetro della propria autovettura in frantumi. Con ogni evidenza, si tratta di un ingiustificabile gesto diretto proprio nei suoi confronti. Con un comunicato diffuso nella mattinata di ieri, il club di viale Corridoni ha preso le parti del giocatore, stigmatizzando, "con fermezza l’increscioso atto vandalico" commesso al termine della partita contro i sabini, contro l’auto di Harper.

"Tutti i tesserati biancorossi – si legge nella nota – indipendentemente dal gradimento delle prestazioni sul campo, meritano prima di tutto rispetto, come persone, da parte di tutti gli appassionati, se tali amano definirsi. Le qualità umane, come sempre dichiarato dalla società, sono alla base dei valori su cui si trovano allineati tutti i soci della Fondazione". Un gesto che nulla ha che a vedere con la pallacanestro e, più in generale, col mondo sportivo e non solo. La società, dunque, "prende le distanze da questi episodi che non danno lustro né all’immagine della società né alla città di Forlì" ed esprime il proprio rammarico.