La Rinascita a Cividale in cerca del riscatto: "Trasformiamo la rabbia in energia positiva"

Si allontana dal Flaminio, RivieraBanca, e dopo la doppia gara in casa aspetta di affrontare due turni esterni piuttosto importanti. Si comincia stasera a Cividale, nella tana del ‘Pilla’, con volontà ferrea di centrare la prima vittoria esterna e staccare da quota quattro proprio la Gesteco.

La squadra è partita nel primo pomeriggio di ieri in pullman. Tutto il Friuli è stato zona di allerta rossa fino a ieri, ma da oggi tutte le attività dovrebbero riprendere e la partita non dovrebbe subire spostamenti. Massima concentrazione dunque ai 40 minuti di stasera. "Dobbiamo trasformare la rabbia per l’ultimo ko in energia positiva – dice Mattia Ferrari –, pensando solo a questa partita e a nient’altro. È necessario che impariamo a non portarci dietro il fardello pesante della sconfitta, dobbiamo pensare solo alla gara che stiamo per giocare. In campo dobbiamo diventare più concreti".

La star indiscussa della Gesteco è la guardia argentina Lucio Redivo, guarda caso da Bahia Blanca, ma non mancino. È il secondo marcatore del girone rosso con 20.9 punti a partita, gioca quasi 35 minuti e inventa a ogni possesso. Accanto a lui, da play, un altro funambolo come Rota, poi Marangon, Dell’Agnello (figlio di Sandro) e Berti. Il secondo straniero, che Cividale ha scelto di non prendere fino a questa settimana, è ora Vincent Cole, ala di 25 anni reduce da una piccola parte di stagione col Maccabi Rishon. Il giocatore è arrivato giovedì ma, assicurano da Cividale, non debutterà contro Rimini. "Una squadra operaia, con una superstar come Redivo e giocatori che si stanno affermando – prosegue coach Ferrari –. Nella passata stagione sono stati la rivelazione e giustamente Pillastrini è stato nominato allenatore dell’anno. Noi abbiam bisogno di avere sempre grande attenzione difensiva su Rota e Redivo, allo stesso tempo impedendo ad altri come Miani, Mastellari e Dell’Agnello di accendersi. Dobbiamo evitare che la loro energia sia superiore alla nostra". La condizione della squadra sta crescendo, soprattutto nel reparto lunghi. Gli acciacchi di Johnson e Masciadri sembrano passati del tutto. "Abbiam bisogno che Masciadri riprenda il minutaggio e il posto che gli compete, tutta la squadra ne trarrebbe giovamento. Johnson? Si è allenato, sta meglio, se mercoledì era al 60% diciamo che a Cividale, per la partita, potrà essere al 75".

Stasera nel girone rosso, oltre a Gesteco Cividale – Riviera Banca (ore 20), si giocherà anche Verona – Forlì (20.30). Domani invece tutte le altre: Orzinuovi – Chiusi, Cento – Nardò, Fortitudo – Piacenza e Trieste – Udine. La classifica: Fortitudo e Forlì 12; Udine e Verona 10; Trieste 8, Nardò, Piacenza e Cento 6; Rbr e Cividale 4, Orzinuovi e Chiusi 2. Fortitudo e Udine una gara in meno.

Loriano Zannoni