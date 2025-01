La Rinascita vuole restare in Sella: "Attenti e concentrati: così si vince"

Justin Johnson torna a giocare e RivieraBanca ritrova la sua strutturazione originale, completa. Il lungo americano, fuori da tre partite per il problema muscolare del post Cantù, sarà sul parquet della Baltur Arena di Cento assieme ai compagni. A giocare, non a sventolare l’asciugamano come nelle partite precedenti. "Sì, tornerà in partita – conferma Sandro Dell’Agnello –. È recuperato, così come Anumba che è comunque alle prese col problema alla caviglia. Va detto, in ogni caso, che il minutaggio non potrà essere elevatissimo, soprattutto perché è fermo da tre settimane". Deve ancora carburare, il lungo da Western Kentucky. É un giocatore che non può prescindere da una condizione fisica ottimale per poter rendere al meglio. Esplosività ed energia andranno ritrovate col passare dei minuti e delle partite, ma il fatto di averlo in campo è già un deciso punto a favore di Rbr. Oggi, a Cento, RivieraBanca affronterà una squadra che proprio nel suo numero 4, nell’ala grande, ha l’attaccante di maggior pericolosità. Si tratta di Stacy Davis, che all’andata segnò 24 punti e quasi da solo riaprì la partita nel quarto periodo. "È la loro prima punta e gioca tanti palloni in mille modi diversi – avverte Dell’Agnello –. Bisognerà fare attenzione, a lui e anche al resto della squadra".

Il secondo americano, Gabe Devoe, è arrivato al posto di Henderson e sta giustificando il cambio con un rendimento più che discreto. La Banca Sella fatica, resta al penultimo posto e nelle ultime otto partite ha vinto una sola volta, in casa con Nardò al supplementare. Pesano le assenze di Delfino e Sperduto, che tolgono creatività e punti a tutta la squadra. Nell’ultimo match a Milano, però, è arrivato un ko solo all’overtime dopo una gara condotta alla grande. "Non hanno un roster lunghissimo ma non mollano mai un centimetro – prosegue il capoallenatore di Rbr – Per noi attenzione e concentrazione devono sempre essere sempre i capisaldi, le regole chiave. Così come successo a Cremona, una gara in cui abbiamo messo in campo energia e difesa. Una partita che ci serviva e che ci serve sempre. Se vogliamo continuare a lottare per le prime posizioni dobbiamo fare così". É la prima di ritorno ed è anche una partita che segna l’avvio di un nuovo tour de force, con RivieraBanca mercoledì al Flaminio con Livorno e domenica a Forlì per il derby.

