La San Giobbe Chiusi vive la serata più amara. Sconfitta a Nardò e retrocessione in Serie B

NARDÒ

71

CHIUSI

69

NARDÒ: Parravicini 18, Smith 8, Nikolic, Iannuzzi 14, Ferrara 2, Baldasso 4, Stewart Jr 18, La Torre 2, Ceparano 5, Scarano, Donda. Allenatore Dalmonte.

CHIUSI: Tilghman 24, Dellosto, Visintin 8, Chapelli, Stefanini 14, Bozzetto 2, Gaddefors 12, Jerkovic, Raffaelli 7, Possamai 2. Allenatore Bassi.

Arbitri: Maschio, Centonza, Marzulli.

Parziali: 21-11, 41-39, 66-52.

NARDO’ – Chiusi perde a Nardò e retrocede in serie B. È il verdetto amarissimo di una serata storta, nella quale i Bulls sfiorano la super rimonta nel finale, tenendo gli avversari ad un solo canestro dal campo nel quarto periodo ma sprecando poi la possibilità di operare il sorpasso con un paio di scelte avventate. Punteggio finale incredibilmente identico a quello del 26 novembre scorso, nella gara della stagione regolare; stavolta però non ci sono prove di appello, il destino è segnato. Tensione palpabile in avvio, Stefanini prova a vincerla bucando per due volte la retina dalla lunga distanza (5-8). Bozzetto e Possamai presto gravati di due falli, mentre Stewart piazza due triple in fila che lanciano Nardò a +7 (18-11). È un momento difficile per i Bulls, mentre i padroni di casa si esaltano, trovando il fondo della retina anche con Ceparano (21-11). Chiusi prova a recuperare con un quintetto basso, Tilghman piazza la tripla del -6 (23-17), Visintin va a segno per il -4 (23-19). Raffaelli trova il canestro del pareggio (25-25); i Bulls hanno trovato ritmo in attacco, Tilghman va dentro per il +1 (27-28). Percentuali in lunetta non eccezionali per entrambe, Nardò rimette la testa avanti con due triple consecutive di Parravicini (38-34); altro siluro di Stewart Jr per il 41-36, cui replica Tilghman per il 41-39 con cui si va al riposo. Nardò apre il terzo periodo con un parziale di 6-0 che diventa di 9-2 quando Parravicini infila la tripla del 50-41. Il divario resta costante, Smith dalla lunetta fa +13 (63-50), poi Parravicini spara la botta del 66-50. Un parziale di 9-0 sull’asse Gaddefors-Raffaelli rivitalizza la San Giobbe (66-59); Nardò è in confusione, Tilghman piazza la tripla del -4 (66-62). L’inerzia del match è capovolta, tre liberi del play americano valgono il -1 (66-65). Iannuzzi sblocca l’attacco dei suoi dopo oltre cinque minuti senza segnare. Pesantissimo 0/2 dalla lunetta di Gaddefors, la tensione raggiunge livelli altissimi. Anche Nardò non è precisa dalla lunetta, mentre Stefanini sigla la tripla del pareggio a quota 69. Finale thrilling, con errori in serie da entrambe le parti, fatta eccezione per il 2/2 dalla lunetta di Smith (71-69) a 34’’ dal termine. Chiusi dilapida i due possessi successivi e va in B.

Stefano Salvadori