LA SECONDA FASE. II cammino verso la sfida

Carrara domenica, poi la sosta che coincide con il turno di riposo, infine Pino Firenze sabato 3 febbraio alle 20,30. Queste le prossime tre settimane per la ‘Note di Siena’ Mens Sana, già proiettata alla seconda fase. Prima le sfide contro Monsummano (10 febbraio) e Don Bosco Livorno (18) anche se potrebbero essere poco importanti, visto che in ottica seconda fase contano i punti fatti contro le altre tre qualificate del girone B, che al momento sarebbero Pino Firenze, Sancat e Pontedera (che però dovrà ancora affrontare Don Bosco in una sorta di spareggio). Di sicuro però c’è la certezza del derby contro la Vismederi Costone, anch’essa prima della classe nel girone A e che al momento sarebbe seguita da Prato, San Vincenzo e Montevarchi.