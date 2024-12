La Sella cerca riscatto contro Avellino alla Baltur Arena

Ammaccata e incerottata, ma obbligata a vincere questa sera la Sella, di scena nel recupero della 13° giornata contro Avellino con palla a due alle 20.30 alla Baltur Arena (arbitri Miniati, Bartolini e Rezzoagli).

C’è subito la possibilità di riscattarsi quindi, dopo l’ennesima disfatta esterna di quattro giorni fa in quel di Verona, facendo affidamento sul proprio fattore campo e interrompendo la striscia di tre sconfitte consecutive, una più preoccupante dell’altra.

"E’ un periodo non semplice, a causa degli infortuni, ma abbiamo l’obbligo di provare a muovere la classifica che è ferma da troppo – dice alla vigilia Di Paolantonio, che confida in una reazione da parte dei suoi ragazzi dopo un mese di digiuno di vittorie (l’ultima il 13 novembre contro Cremona) –. Da qui alla fine dell’anno giocheremo in casa tre partite su quattro e dovremo cercare di sfruttare a pieno questo vantaggio: il nostro pubblico ci dà e ci ha sempre dato una mano importante".

Il popolo biancorosso, come sempre d’altronde, non farà mancare il suo apporto, ma anche la Benedetto dovrà cercare di aiutare sé stessa, provando a stare dentro alla gara per tutti i 40 minuti, nonostante le risapute assenze.

Oltre al lungodegente Delfino, infatti (come anticipato sulle pagine di ieri), mancherà anche Alessandro Sperduto. Gli esami effettuati dall’esterno laziale dopo la violenta caduta sul parquet durante il match contro Cividale "hanno evidenziato un forte trauma al rachide dorsale – come si legge nella nota pubblicata dalla società –: il giocatore ha già iniziato le terapie di recupero e verrà rivalutato fra due settimane". Tradotto, la guardia laziale potrebbe rivedersi in campo non prima della sfida del 29 dicembre contro Vigevano.

Senza esterni, dunque, ma con un Devoe in più, la Sella dovrà fare un extra-sforzo per frenare la corsa di una Avellino in gran forma, fresca di due successi da incorniciare, a Cividale dopo un overtime (90-85, con l’ex Mussini sugli scudi) e contro l’Urania Milano al Pala Del Mauro (83-81).

"Avellino è in salute, in forma, è una squadra fisica, lunga, e dovremo provare a contrastarli in qualunque modo. Devoe? Voglio ringraziare la società per averci garantito questa arma in più, diversa: sono sicuro che Gabe ci potrà aiutare".

Più jolly a disposizione per coach Alessandro Crotti – guida della promozione irpina lo scorso giugno nella finale playoff vinta nell’ultimo atto a Montecatini –, che oltre a Mussini (16 punti di media e 2.7 assist) può contare sull’apporto delle ali Usa Earlington (14.6 e 7 rimbalzi) e Lewis (13+7).