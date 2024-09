La Sella si presenta: "Vogliamo restare in alto": "Budget in linea con un’idea di sostenibilità"

Martedì sera si è svolta nel piazzale della Rocca la presentazione ufficiale della Sella Cento ‘24/25, un evento tradizionalmente molto atteso quando la stagione è ormai alle porte.

Nel corso della serata si sono susseguiti gli interventi, moderati da Giulia Artoni, responsabile eventi e volto della Benedetto XIV. Il primo a salire sul palco è stato il gm Renato Nicolai, che ha voluto caricare l’ambiente e salutare i tifosi biancorossi, non prima di aver ringraziato quella che ha definito "la squadra invisibile", ovvero coloro i quali compongono il team societario della Benedetto e tutto il gruppo di volontari che da anni supporta e scende in campo con la società. A seguire, Marco Di Turi, rappresentare del main sponsor Sella, ha ringraziato Milwaukee e tutti gli sponsor che ancora per un altro anno sostengono questa realtà. La presenza del Settore Zimmer ha arricchito la

presentazione di roster e staff tecnico, tenuta da Tommaso Filippini, speaker ufficiale della società biancorossa. Prima di lasciare il posto sul palco al comico Giorgio Comaschi, il presidente Gianni Fava ha tenuto un emozionante discorso per aprire le porte alla nuova stagione. "Spetta a me il compito, nella mia veste, ormai da otto anni, di

presidente della società, di concludere questo bellissimo evento della presentazione ufficiale della squadra e dello staff della Benedetto XIV per la stagione agonistica 2024/2025, che torna a svolgersi, dopo cinque anni, in questa splendida cornice del piazzale della Rocca di Cento. Ringrazio il Comune di Cento e la società che gestisce il Settembre centese per averci ospitato su questo palco.

E’ motivo di grande soddisfazione per la nostra società, presentarsi ad un pubblico tanto numeroso e variegato, composto non solo dagli appassionati e dai tifosi di basket, peraltro presenti in buon numero, ma anche da tante altre persone che hanno l’occasione di conoscere una realtà sportiva e non solo, importante per la nostra città.

Le attività realizzate negli anni, come le iniziative benefiche a favore delle associazioni, l’intrattenimento per i giovani che trovano nel nostro palazzetto un punto di riferimento positivo e le sinergie create tra aziende e sponsor, testimoniano il nostro impegno. Venendo all’aspetto prettamente sportivo e, in particolare, alla costruzione del roster mi sento di dire questo.

Riguardo alle perplessità sulla composizione della squadra, secondo l’opinione di alcuni, voglio essere diretto: la decisione di ridimensionare il budget ci ha permesso di lavorare in linea con la visione del club, che è quello della sostenibilità nel tempo, puntando anche su giovani talenti che vedono nella nostra società un trampolino di lancio. Questo ci ha consentito di destinare risorse su settori strategici come il vivaio giovanile e il potenziamento delle strutture, per offrire un ambiente ideale a chiunque arrivi a Cento e voglia migliorarsi. Questo approccio ha paradossalmente generato ancora più entusiasmo rispetto all’anno scorso. Siamo molto felici di constatare questa energia positiva. Il nostro palazzetto offre uno spettacolo unico e invito ciascuno di voi a venirci a vedere dal vivo.

Grazie, dal profondo del cuore, ai tifosi e agli appassionati per la fiducia e il supporto che ci hanno dimostrato in questi mesi, anche attraverso la sottoscrizione degli abbonamenti che la società ha deciso di emettere a

prezzi molto convenienti.

Due parole sulla squadra, nel suo complesso. Partendo dallo

staff, c’è stato un forte rinnovamento nella sua composizione, a cominciare dal gm e dall’allenatore. Siamo molto contenti delle scelte fatte e fiduciosi che sapranno lavorare molto bene fra di loro e con tutti gli altri componenti. Per quanto riguarda il roster vero e proprio, a mio avviso, si tratta di un ben dosato mix di giocatori di esperienza e di giovani che hanno molto entusiasmo, una gran voglia di crescere e di dimostrare le proprie

potenzialità. Nella scelta, come sempre, abbiamo cercato di puntare su ragazzi, non solo bravi tecnicamente, ma anche sul piano umano, disponibili ad aiutarsi a vicenda per costruire un gruppo coeso, in grado di superare i momenti difficili che, inevitabilmente, si presenteranno durante una stagione tanto lunga e impegnativa. Sono tutti determinati a lottare per questa maglia e sono molto fiducioso che, con il nostro sostegno, riusciranno a mantenerci in A2, un campionato estremamente prestigioso, che ci colloca fra le 36 squadre più importati e blasonate del Paese".