La sfida. Domenica prossima al PalaCorsoni arriva l’Use Empoli

L’esordio di Filippo Guerra in maglia Stosa arriverà domenica quando i rossoblu affronteranno al PalaCorsoni alle 17,30 la capolista Use Empoli nella prima giornata del girone di ritorno. Una gara quella del prossimo weekend che aprirà un vero e proprio tour de force per i senesi. In soli 22 giorni infatti Olleia e soci affronteranno 5 gare che probabilmente saranno decisive per l’esito della prima fase. Per il neo acquisto sarà subito una partita particolare visto che in maglia biancorossa empolese Guerra ha disputato nel 2021/22 una delle sue migliori stagioni in carriera, un campionato di B nazionale chiuso con il raggiungimento della salvezza e con quasi 13 punti di media a partita. Contro Rosselli e soci partirà dunque il ‘nuovo’ campionato dei rossoblù che archiviato il girone di andata vogliono provare a fare una svolta decisiva alla propria stagione. Con un Guerra in più nel motore.