La situazione. Per i biancoverdi saranno decisive le partite interne

La strada per una difficile qualificazione nelle prime sei al termine del girone di andata per la Note di Siena passa necessariamente da Viale Sclavo. La Mens Sana ha infatti il vantaggio di giocare quattro delle sei gare che restano per chiudere la regular season al PalaEstra, dove finora ha perso solo contro la capolista Lucca. Andando con ordine, dopo il match contro Castelfiorentino in casa il 5 gennaio alle 18, Tognazzi e compagni giocheranno a Lucca martedì 14 alle 20,30. Poi sabato 18 gennaio sempre alle 20,30 primo derby casalingo della stagione contro la Stosa Virtus per uno scontro diretto vitale in chiave sesto posto. Altro match importantissimo otto giorni dopo e sempre in Viale Sclavo contro Quarrata, poi la trasferta di Empoli mercoledì 29 ed infine l’ultima stracittadina, il 2 febbraio, in casa contro il Costone che sarà già sicuro del pass per la seconda fase ma al quale i due punti faranno comunque gola proprio in ottica classifica del girone successivo.