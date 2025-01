LA SITUAZIONE. Un turno infrasettimanale con incroci importanti per gli equilibri delle zone nobili della classifica

Il doppio confronto fra rappresentanti termali e pugliesi inserito nel menù della ventiquattresima giornata del campionato di Serie B Nazionale assume una valenza particolare in ottica classifica, soprattutto per quanto riguarda il match fra Fabo Herons e Ruvo di Puglia: con una vittoria gli "aironi" aggancerebbero la Crifo Wines al quinto posto. Nel caso in cui il successo montecatinese superasse i 5 punti di scarto la squadra di coach Barsotti si assicurerebbe anche il vantaggio negli scontri diretti con Jackson e soci, vantaggio che in caso di una parità di punti a fine stagione le permetterebbe di arrivare davanti ai pugliesi.

Dal PalaCarrara di Pistoia La T Tecnica Gema farà il "tifo" per un risultato positivo dei cugini, che le permetterebbe di aumentare il divario con Ruvo, mantenendolo invariato con gli Herons. Per prima cosa però i "leoni" dovranno pensare a fare bottino pieno con San Severo, anche perché le più dirette inseguitrici per il secondo posto, ovvero Pielle Livorno e LUISS Roma, incalzano.