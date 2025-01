La storia. Guarneri ci ripensa e torna nel suo Sanga

Ci sono giocatrici speciali che segnano la storia di un club. Stefania Guarneri è una di queste. La storica capitana del Sanga Milano torna a vestire la maglia “orange“ pochi mesi dopo il suo ritiro per un romantico ritorno in campo con la squadra che con lei è arrivata sino alla Serie A1 e dove sogna di tornare. "All’inizio la mia intenzione era quella di riprendere a fare un po’ di movimento - racconta Guarneri -, non stavo passando un bel momento e frequentare il campo è stata la decisione più semplice e serena da prendere. Il basket mi ha sempre aiutata a scaricare le tensioni e a farmi divertire, in più tornare al Sanga è per me rientrare in una casa bella e piena di persone che mi vogliono bene". All’inizio della stagione, durante la presentazione della squadra a Palazzo Marino, è stata anche onorata dell’ingresso nella Hall of Fame della società milanese, che l’aveva voluta premiare per il suo contributo umano prima ancora che tecnico. "Ci metterò carattere - conferma l’ala che parla delle sue doti - è la caratteristica che più mi viene riconosciuta. So di non essere il meglio a livello tecnico, ma ci metto voglia e grinta. Un rimbalzo in più, una palla che sta uscendo dal campo o che sta rotolando per terra, un anticipo, sono tutte cose che so di poter dare. La gara dà molte occasioni per mostrare quanto ci si tiene". Alla sua decima stagione in maglia “orange“, ritrova Sanga seconda in classifica e qualificata alla Final Eight di Coppa Italia di Serie A2. Entusiasta coach Franz Pinotti che riabbraccia la capitana di mille battaglie: "Quello di quest’anno è davvero un gruppo molto bello, dal punto di vista tecnico, ma ancora di più da quello umano. Il ritorno di Guarneri è la ciliegina sulla torta. Lei è davvero un grande collante di squadra. una di quelle giocatrici che ti aiutano a fare delle imprese. La dimostrazione che con la dedizione si possono raggiungere risultati impensabili". Guarneri esordirà domani nel derby contro Broni.

Sandro Pugliese