La Stosa Virtus affronta Spezia al PalaCorsoni. Papi: "Avversario di livello, la partita è difficile"

Ultimo impegno casalingo del 2023 per la Stosa che oggi alle 17,30 al PalaCorsoni riceve la visita di Spezia. Nella seconda giornata di ritorno di serie B Interregionale va dunque in scena l’ennesimo big match tra la seconda forza del campionato e una delle dirette inseguitrici, in corsa per uno dei primi 4 posti. La Virtus è reduce dalla bella vittoria della settimana scorsa a San M’niato, un successo che ha consentito ai rossoblu di consolidare la seconda posizione della classifica proprio alle spalle dei tirrenici. I liguri, invece, nell’ultimo turno sono caduti in casa contro la capolista, anche a causa dei numerosi infortuni che hanno privato coach Scocchera di tre elementi importanti del roster, i leader offensivi Rajacic e Sakalas ed il giovane Pietrini. Tutti e tre saranno assenti anche questo pomeriggio mentre nelle file senesi è in dubbio Bartoletti.

"Spezia è sicuramente una buona squadra che sta facendo un bel campionato nonostante gli infortuni subiti da due giocatori importanti – commenta l’assistant coach rossoblu Filippo Papi (nella foto) – gli elementi più pericolosi della Tarros sono sicuramente i fratelli Paoli, l’altro esterno Carpani ed il lungo Tintori sotto canestro. Mi aspetto una partita difficile per la quale potremo contare sul fattore casa: il pubblico che ci sostiene per noi è sempre molto importante. Vogliamo dare continuità alla grande partita fatta a San Miniato – conclude Papi – sappiamo che sono una squadra che gioca a ritmo molto alto, noi ci faremo comunque trovare pronti giocandocela con il coltello tra i denti per provare a strappare una vittoria importante".

Ricordiamo anche l’iniziativa benefica che si terrà questo pomeriggio, ovvero il ‘teddy bear toss’. Tutti gli spettatori potranno portare con sé alla partita un peluche che verrà lanciato in campo al primo canestro della Stosa. Tutti i pupazzi raccolti verranno donati al Comune di Siena che ha individuato nella Caritas il beneficiario dell’iniziativa. La cerimonia di consegna, alla presenza di alcuni giocatori rossoblu e degli assessori allo sport Lorenzo Lorè e ai servizi sociali Micaela Papi si terrà in Comune venerdì prossimo, 22 dicembre, alle 12,30.