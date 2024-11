La Stosa Virtus gode. Il derby è suo . Mens Sana: non basta il sussulto finale

STOSA VIRTUS

81

MENS SANA

73

STOSA VIRTUS: Bartoletti 20, Dal Maso 6, Joksimovic 3, Zocca 16, Falchi ne, Olleia 3, Costantini 8, Calvellini 11, Gianoli 12, Braccagni 2, Bartelloni ne, Chellini ne. Allenatore Evangelisti.

MENS SANA: Tilli ne, Belli 15, Pannini 2, Ragusa, Marrucci 2, Calviani ne, Pucci 6, Sabia 9, Prosperanti ne, Neri, Prosek 30, Tognazzi 9. Allenatore Betti.

Parziali: 21-21, 42-41, 58-55.

SIENA – La stracittadina del PalaCorsoni va alla Virtus che vince con merito un match equilibrato in cui i padroni di casa hanno quasi sempre tenuto la testa avanti approfittando anche dei tanti errori degli avversari. L’inizio è stato appunto equilibrato quanto ricco di errori, 8-4 Virtus con due bombe di Bartoletti. La Mens Sana, priva dell’ala Maghelli e con Marrucci recuperato dopo la febbre dei giorni scorsi, inizia con Neri e Sabia in quintetto ma soffre a rimbalzo. Gianoli fa 2/2 dalla lunetta, +4 Virtus. Il primo quarto poi vede i biancoverdi rimettere la test avanti col gioco da tre punti dell’ex Sabia, 12-13. Dentro anche i capitani Pannini e Olleia, mentre la Virtus con Joksimovic torna con la testa avanti, ma Prosek la riprende per il 21 pari al 10’.

Nel secondo parziale partono meglio i padroni di casa, +6 con due triple di Costantini e Joksimovic. La prima tripla della serata mensanina è di Belli (che era a 0/4 dopo lo 0/11 contro Lucca) ma la Stosa segna dalla lunga con Costantini, 32-25. Ancora Belli e poi Sabia riportano a -2 la ‘Note di Siena’. Sfida che torna sul filo dell’equilibrio tra triple e inevitabili palle perse. La tripla di Olleia manda a riposo le squadre sul +1 Virtus.

Nel secondo tempo, con i tifosi biancoverdi che fanno il loro ingresso al PalaCorsoni, 49-45 rossoblù con Bartoletti. Un paio di palle perse costringono Betti a chiamare time out per fermare l’emorragia. Belli segna da tre ma poi la Virtus si riprende l’inerzia, 55-48 al 26’ grazie a Calvellini. La Mens Sana in attacco si sblocca solo grazie al suo totem Prosek, che chiude con 30 punti. Pucci, altro ex della sfida, si sblocca da sotto per il -3. A dieci minuti dalla fine la Virtus è avanti 58-55 con lo 0/2 di Marrucci dalla lunetta sulla sirena. Tognazzi e Prosek segnano subito, mentre risponde Gianoli, 61-59. Un altro blackout offensivo della Mens Sana consente alla Virtus di tornare sul +6 (34’) grazie alla vena di Gianoli. Contro parziale di 6-0 che rimette tutto di nuovo in parità a 5 minuti esatti dall’ultima sirena. Virtus che torna a +6 nei successivi 120’’ e che nonostante i tentativi di rientrare di Panni e compagni arriva col doppio possesso di vantaggio agli ultimi istanti del derby. Prosek fallisce due liberi (saranno 10 quelli biancoverdi in tutto) pesanti e Gianoli chiude i conti, vince la Virtus.

Guido De Leo