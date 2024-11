La Stosa Virtus scende sul parquet di Legnaia. Totaro: "Dovremo essere bravi a limitare Nepi"

La settima giornata del girone di andata di serie B interregionale mette di fronte la Stosa Virtus all’Olimpia Legnaia. Questa sera alle 20,30 nel posticipo del turno odierno i rossoblu di coach Evangelisti scendono in campo sul parquet del palaFilarete per affrontare il fanalino di coda del girone. Non tragga però in inganno la classifica dei fiorentini che a dispetto di una partenza deficitaria sono sicuramente una squadra da prendere con le molle dove l’ex Alessandro Nepi e i vari Scali, Nessi e Bruno, anche lui un ex dell’incontro, possono accendersi da un momento all’altro. Legnaia è reduce anche dal recente cambio di guida tecnica visto che ad inizio settimana l’ex coach Lilli è stato esonerato. Al suo posto per la partita di questa sera ci saranno Armellini e Nudo, i due vice dell’allenatore recentemente esonerato.

La Stosa, però, deve pensare a se stessa e a dare continuità ai propri risultati. La vittoria con Lucca della settimana scorsa ha riportato entusiasmo nel gruppo e la gara odierna rappresenta un bel banco di prova per capire se la formazione di coach Evangelisti ha definitivamente trovato la chiave del proprio percorso tecnico. Nelle file ross blu non ci sarà il lungo classe 2005 Milos Joksimovic che dopo la diagnosi che fortunatamente ha escluso problemi gravi al ginocchio ne avrà comunque per alcune settimane. "Legnaia è un’ottima squadra formata da un mix di esperienza e gioventù, con ragazzi come Nepi, Bruno e Scali che da anni ormai giocano in questo campionato uniti a giovani che hanno già dimostrato ottime cose in questo avvio - afferma l’assistant coach della Stosa Filippo Totaro - Dovremo essere bravi a limitare su tutti Nepi, il loro principale terminale offensivo. Conosciamo bene Alessandro e le sue caratteristiche, ma dovremo stare attenti anche agli altri perché sono molti i giocatori con punti nelle mani. Noi veniamo da un’ottima settimana di allenamenti e siamo pronti a continuare quanto di buono messo in campo domenica scorsa contro Lucca proseguendo il nostro percorso di crescita. Sarà una partita tosta su un campo difficile, loro vorranno sicuramente ben figurare anche dopo il cambio di allenatore. Dovremo farci trovare pronti".