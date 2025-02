La T Gema inattaccabile. E Piombino si arrende

SOLBAT GOLFO PIOMBINO

52

LA T TECNICA GEMA MCT

65

PIOMBINO Frattoni, Longo 4, Cartaino 7, De Zardo 10, Onojaife 6, Castellino 8, Nicoli 7, Sipala 4, Ianuale 4, Forti 2, D’onofrio ne, Ferraresi ne. All. Formica

MONTECATINI Burini 3, Passoni 9, Toscano 10, D’Alessandro 15, Bedin 6, Acunzo 17, Savoldelli 4, Di Pizzo 1, Gattel, Cellerini, Albelli, Chiarini ne. All. Del Re

ARBITRO Lilli e Fornaro.

PARZIALI 15-14, 27-33, 40-48.

MONTECATINI

Sembra portare proprio fortuna Piombino alla Montecatini targata La T Tecnica Gema: i "leoni" di coach Marco Del Re espugnano 52-65 il PalaTenda e conquistano il quarto successo su quattro confronti diretti in B Nazionale con il Basket Golfo, rinsaldando il secondo posto in attesa dei recuperi di Luiss Roma e Ruvo di Puglia. Non una gara indimenticabile quella giocata in riva al Mar Tirreno, dove però Savoldelli e compagni, ancora privi di Mateo Chiarini, hanno riscoperto l’efficacia della loro difesa, tenendo i gialloblù a 52 punti totali con un avvilente 1/30 da dietro l’arco.

Toscano ricomincia da dove aveva finito tre giorni fa, trascinando i suoi in avvio di gara. Cartaino sblocca i tirrenici e dà il là a un lungo botta e risposta che Passoni si illude di risolvere con la tripla che dà per la prima volta due possessi di vantaggio a La T Gema (9-13). In realtà il numero 17 non fa altro che scatenare la reazione piombinese: la squadra di Formica infila un break di 10-1 a cavallo delle prime due frazioni e conquista un +5 che sarà anche il massimo vantaggio nell’arco del match. Da lì in poi infatti c’è molta Montecatini e poca Solbat: Acunzo, mvp del match, è decisivo nel tenere prima a galla gli ospiti nel momento migliore di Piombino e poi nel lanciare l’allungo di fine secondo quarto, mitigato solo dai canestri di Castellino (27-33). In un terzo quarto in cui si segna col contagocce decisive sono le bombe di D’Alessandro e Burini nel far lievitare il divario a favore de La T Gema fino alla doppia cifra. Piombino scivola a -12 salvo poi risalire la china fino al 40-48 di fine periodo ma è solo il prodromo di quello che succederà nell’ultima e decisiva frazione, in cui la difesa architettata da coach Del Re sbarra la strada del canestro ai labronici per quasi cinque minuti. De Zardo e soci trovano la retina soltanto a cronometro fermo, un po’ poco per arginare un avversario che grazie al quintetto piccolo con Acunzo come centro imprime dà il colpo di gas definitivo per risultare irraggiungibile. E’ proprio il numero 4 a mettere la ciliegina sulla torta con la bomba che fa scorrere i titoli di coda sul match.

Filippo Palazzoni