La terza giornata. La Rieti dell’ex Johnson all’esame Cantù

Dopo la gara di ieri sera tra Milano e Piacenza, oggi spazio ad altre otto partite della terza giornata, in attesa di Cividale-Brindisi di domani. Oltre a Rbr-Fortitudo, occhi puntati soprattutto su Rieti, perché Jazz e compagni, con una vittoria, potrebbero andare addirittura a +6 su Cantù, diretta rivale di giornata. Gli equilibri sono ancora incerti, ma alcune squadre stanno già sorprendendo. A Forlì gara interessante tra due squadre, l’Unieuro e Verona, che nutrono legittime ambizioni ma che hanno già perso una gara. Udine cerca il primo successo esterno nella tana di Torino, che dopo la sfuriata all’esordio di Boniciolli vuole continuare a crescere. A Vigevano arriva Livorno, mentre Pesaro vuole rifarsi nella gara interna con Avellino. Cento ospita un’ambiziosa Orzinuovi, riposata dopo il rinvio della partita di Bologna. Cremona, forse la più sorprendente di tutte fin qui, scende a Nardò per un tris che in pochi avrebbero pronosticato alla vigilia. La classifica: Cremona, Milano, RivieraBanca e Rieti 4; Cividale, Forlì, Vigevano, Verona, Torino, Udine, Orzinuovi, Avellino, Pesaro e Cento 2; Cantù, Piacenza, Brindisi, Fortitudo, Nardò e Livorno 0. Fortitudo, Brindisi, Orzinuovi e Cantù una partita in meno.