La Virtus Imola sorride. "Un lavoro da lontano. Ora arrivano i frutti»

La Virtus ha messo la quinta. Mercoledì i ragazzi di Mauro Zappi, nonostante l’emergenza e le rotazioni molto corte, hanno battuto anche San Vendemiano. Un cliente che al PalaRuggi ha mostrato tutta la propria forza facendo una partita straordinaria. Da Padova in avanti è scoccata la scintilla, la V imolese ha riconquistato il proprio pubblico e migliorato la propria classifica: "Più che di scintilla – dice il direttore generale Gabriele Torreggiani (foto) – parlerei di lavoro iniziato da lontano, basi che sapevamo di avere nel gruppo e nella squadra, basi che non si era riusciti ad esprimere all’inizio. Eravamo certi di avere qualità nei giocatori, bastava solo unirsi e mettere in grado ognuno di dare il proprio contributo. Il merito va al lavoro del coach e del suo staff, a questo aggiungo la perseveranza dei ragazzi. Anche il pubblico ha fatto la sua parte, e quando serve con il loro fanno scattare la scintilla nei giocatori che vanno in campo". Nell’ultima uscita la panchina dei gialloneri ha praticamente giocato a scacchi con quella avversaria. Senza Chiappelli, con Magagnoli acciaccato a una caviglia e il neo arrivato Redikas ancora indisponibili, è venuta fuori la forza del gruppo com 5 giocatori in doppia cifra: "Ho visto una squadra che vende cara la pelle ed è stata capace di sopperire all’assenza imprevista di Chiappelli e a quella di Redikas che non poteva essere disponibile. Nonostante tutto il gruppo ha dimostrato di essere compatto: ognuno sa quale sia il suo ruolo e quello che si può fare".

Diciotto punti in graduatoria, una striscia aperta di risultati che fanno sognare il popolo di fede virtussino in un campionato bello e drammatico come ricorda coach Zappi: "Il nostro obiettivo non è cambiato, mancano quindici partite per centrare il 13° posto". Domani la V imolese sarà di nuovo in campo: c’è il derby di Ozzano. Un match particolare per il dg giallonero, una sorta di ritorno a casa: "Ho passato li metà della mia vita da giocatore e dirigente, potrei girare per il palasport bendato senza sbattere. Ora dopo diversi confronti l’aspetto emotivo è più gestibile. Proveremo a vincere".