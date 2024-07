La Virtus resta nelle mani dei fratelli Fiumi. Il nuovo assetto non prevede ulteriori soci

Il 24 giugno c’è stata la nuova ripartizione delle quote dopo l’uscita di scena dell’imprenditore Luca Sassi, ieri il club ha comunicato il nuovo pacchetto azionario. Davide Fiumi è salito al 77%, il fratello Alessandro 11%, Corrado Passera 5%, Renzo Balbo 3,33% e Stefano Loreti 3,33%.

A maggio Sassi aveva deciso di lasciare il club in cui era entrato a febbraio, in quel frangente si era ipotizzato che il suo 39,67% potesse passare al promotore finanziario Luca Marchetti. Ma in casi come questo, gli azionisti hanno un diritto di prelazione valido per un mese, diritto che è stato esercitato e ha portato al nuovo assetto. Dopo la ratifica dal notaio Tassinari, i fratelli Fiumi detengono la stragrande maggioranza del pacchetto azionario: "La Virtus ha dunque deciso di proseguire sul percorso intrapreso lo scorso ottobre 2023 – commenta Alessandro Fiumi –, un percorso fatto di consapevolezza che ci vede impegnati nella partecipazione al campionato di serie B Nazionale e nella gestione di tutte le modifiche nei rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione apportate dalla riforma dello Sport. La Virtus Neupharma Imola può però contare su un team di ottimo livello e altamente qualificato, dal direttore generale Gabriele Torreggiani al direttore sportivo Carlo Marchi, dal team manager Simone Corazza a tutta la segreteria e i collaboratori, senza dimenticare il nuovo staff tecnico composto dai coach Gianluigi Galetti, Aki Zarifi e Andrea Zotti". Una V imolese che sta lavorando su tutti i fronti, nelle ultime settimane ci sono state le conferme di Dario Masciarelli, Richard Morina, Francesco Magagnoli, Luca Valentini e Gian Marco Fiusco. L’annata 2024/2025 è appena cominciata, il raduno è previsto per il 16 di agosto quando Galetti e i suoi uomini cominceranno a sudare: "La stagione che si è aperta il primo luglio, vogliamo affrontarla insieme. Una stagione che non ammette distrazioni. Una stagione da condividere con chi vuole bene al basket e alla Virtus Imola senza alcun indugio, senza necessari palcoscenici. Un’altra stagione di duro lavoro, ma anche di amicizie, di suggerimenti, di sostegno. Stiamo mettendo in campo una squadra di valore per dare prestigio alla nostra città, servono persone che sappiano guardare avanti, al bene comune. Noi ci siamo".

Il primo nuovo acquisto è Santiago Vaulet, guardia classe 1998 che nell’ultima stagione ha giocato in serie B2 a Corato dove ha chiuso con la media di 22,9 punti per gara.

Vaulet ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.