La Virtus spera nel recupero di Milos Joksimovic. Mens Sana, i tifosi: "Saremo fuori dal Palacorsoni’

Siamo a metà di una settimana molto importante in casa Virtus. La sconfitta di domenica sera a Legnaia è stata piuttosto inaspettata, anche per le modalità con cui è maturata visto che i rossoblu erano partiti bene e sembravano essere in controllo del match dopo il + 11 di fine primo quarto. Adesso però non c’è spazio per i rimpianti perché domenica prossima arriva una partita dai mille significati, un derby da provare a vincere per riportare la barra dritta e rimettersi subito in cammino dopo un inizio fin troppo altalenante. La gara contro la Mens Sana, che torna dopo 2 stagioni di distanza dall’ultimo incrocio risalente alla stagione 2022/23, rappresenta un crocevia fondamentale per il percorso della Stosa di coach Marco Evangelisti. I 2 punti in palio domenica pomeriggio peseranno infatti tantissimo sia per quanto riguarda la classifica sia, soprattutto, per le ricadute psicologiche che un derby può dare, in negativo o in positivo. La Virtus si sta preparando al meglio all’appuntamento e la squadra da martedì mattina è tornata in palestra con tanta voglia di riscatto. Per quanto riguarda la situazione dell’infermeria, lo staff medico rossoblù dovrà valutare nei prossimi giorni le condizioni di Milos Joksimovic dopo l’infortunio di 3 settimane fa. Il giocatore montenegrino è monitorato costantemente, ma il suo recupero non è ancora perfezionato e dunque resta in forte dubbio la sua presenza per domenica. Il secondo derby stagionale è un evento molto atteso da entrambe le parti tanto che i pochi biglietti disponibili in prevendita e destinati ai sostenitori rossoblu sono andati ad esaurirsi in poche ore. Nel settore biancoverde, invece, saranno 60 i tifosi presenti visto che la Virtus ha concesso alla società ospite 50 tagliandi più i consueti 10 accrediti riservati alla società. Si annuncia dunque un grande spettacolo anche sulle tribune di un PalaCorsoni completamente sold out. Per chi non è riuscito invece ad acquistare il tagliando per assistere alla gara ci sarà comunque la possibilità di seguirla in diretta sulle emittenti senesi RadioSienatv e Canale 3 Toscana e sulle pagine Facebook e YouTube della società rossoblù.