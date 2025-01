L’Adamant ha cambiato marcia. Attacco che gira e forma elevata. Ora a Jesolo per completare l’opera

Cinque vittorie di fila, due volte sopra i 100 punti segnati, tre sotto i 70 subiti, scarto medio di 19 punti sulle avversarie. L’Adamant ha messo il turbo in questo primo scorcio di 2025, e al momento sembra la squadra più in palla del girone, quando manca una sola partita alla fine della prima fase, domenica a Jesolo. Forse un peccato, per come i biancazzurri si stanno esprimendo, che il campionato si fermi per una settimana prima dell’inizio dei play-in (a meno di clamorosi ribaltoni, Ferrara dovrebbe esordire sabato 15 febbraio in casa, a causa di una concomitanza con la pallavolo), ma va fatto un passo alla volta, e la gara di domenica a Jesolo per la truppa di Benedetto conta parecchio. C’è da vendicare infatti la sconfitta dell’andata, ma l’obiettivo principale di Ferrara è quello di tenere fuori Jesolo dalle prime sei, per partire con un bottino di punti più considerevole nella seconda fase. La situazione di Valsugana continua ad essere abbastanza indecifrabile, ma la rinuncia dei trentini a partire per Padova e disputare il turno infrasettimanale di mercoledì sera, appare quasi come una rinuncia ad andare avanti. Possibile quindi che la squadra venga esclusa dal campionato, e a quel punto verrebbero tolti alle avversarie i punti fatti: Ferrara ne perderebbe 4, così come la maggior parte delle contendenti, ma attenzione a uno scenario che fino a ieri non veniva neppure considerato, ed invece potrebbe fare comodo eccome a Drigo e compagni.

In caso di esclusione di Valsugana, infatti, Jesolo (attualmente a quota 22 punti) scivolerebbe a 20 in quanto pari negli scontri diretti con i trentini; dietro, a quota 18, c’è Gorizia, che in caso di arrivo a pari punti prevale negli scontri diretti rispetto ai veneti. Ecco allora che se Ferrara facesse il suo dovere a Jesolo, e Gorizia vincesse a San Bonifacio, i friulani passerebbero come sesti e l’Adamant si porterebbe dietro i 4 punti fatti contro la Dinamo, surclassata sia all’andata che al ritorno. La situazione quindi è ancora fluida, solo al termine delle gare di domenica si avrà un quadro più chiaro.

Jacopo Cavallini