L’Adamant travolge la capolista. Messaggio forte a tutte le rivali

adamant ferrara

100

monfalcone

83

ADAMANT : Dioli 2, Sackey 11, Drigo 19, Santiago 10, Tio 4, Yarbanga 9, Solaroli 8, Chessari ne, Ballabio 19, Braga ne, Marchini 18. All. Benedetto.

MONFALCONE: Bacchin 11, Maiola 3, Gallo 16, D’Andrea 6, Rinaldin 7, Gattolini 2, Lazzari 4, Romanin 4, Skerbec 18, Segatto 12. All. Beretta.

Parziali: 26-22; 55-45; 84-64.

L’Adamant manda un chiaro segnale al campionato, domina Monfalcone e si guadagna un 2-0 importantissimo negli scontri diretti in chiave seconda fase, oltre a centrare la quarta vittoria di fila in un 2025 che fin qui non l’ha ancora vista perdere. Partita indirizzata già nel primo tempo dai biancazzurri, intensi in difesa e letali in attacco, forse alla loro miglior partita stagionale: Monfalcone non può nulla contro lo strapotere di Drigo e compagni, che nella ripresa si divertono anche e fanno impazzire il pubblico della Bondi Arena, come sempre di categoria superiore.

E’ un bel viatico per la fase finale della stagione, se Ferrara è questa può fare paura a chiunque.

L’Adamant parte bene, nel segno di Ballabio e Yarbanga, e al 4’ è già 11-5 con Monfalcone che fatica a trovare tiri facili in attacco. Santiago libero dall’arco sigla il 14-7, Ferrara muove bene la palla ma Monfalcone piazza un break di 5-0 e torna a contatto (16-14). Skerbec segna 11 dei primi 18 punti dei friulani, di là Marchini non sbaglia un tiro e i biancazzurri tengono il vantaggio in avvio di seconda frazione (29-24). La guardia toscana segna il suo decimo punto dall’arco per il massimo vantaggio estense sul +8, poco dopo l’appoggio in contropiede di Dioli vale la doppia cifra con Ferrara avanti 34-24.

L’Adamant sfonda centralmente grazie a un Ballabio implacabile, Marchini è glaciale dai 6,75 e i biancazzurri conducono 55-45 all’intervallo. Drigo apre la ripresa con la bomba del +13, Ferrara prova a scappare sospinta dal suo pubblico e Yarbanga col gioco da tre punti regala ai suoi il 64-47 che sa un po’ di sentenza. Monfalcone si disunisce di fronte alla forza di Ferrara, che si esalta con Ballabio e fa esplodere i quasi 1500 della Bondi Arena: al 24’ è 71-50, ma l’attacco estense non ne vuole sapere di fermarsi e al 30’ è già a quota 84 punti segnati. Ferrara controlla nell’ultimo quarto e centra un successo fondamentale in ottica play-in, confermando la crescita del recente periodo e mandando un segnale a tutte le contendenti.

Jacopo Cavallini