L’amarezza di Di Paolantonio:: "Non abbiamo mai fatto canestro"

"C’è amarezza, ma non abbiamo fatto canestro praticamente mai". Dovrà tornare a rimboccarsi le maniche coach Di Paolantonio, lui assieme ai suoi ragazzi, dopo la quinta sconfitta di fila in un inizio di campionato che purtroppo peggiora di settimana in settimana. Il calendario certo non ha aiutatoi centesi, ma l’impressione è che almeno una o due partite in più Cento, con qualche accortezza, l’avrebbe potuta portare a casa.

Una sensazione che l’allenatore della Sella ha provato anche ieri a fine gara, dopo aver giocato alla pari di una Torino compatta, ma come la Benedetto condizionata da percentuali non scintillanti per lunghi tratti del match. "Per tre quarti abbiamo fatto una partita solida, dal punto di vista difensivo e a rimbalzo, tirando più di Torino, sia dal campo che ai liberi, ma non segnando mai – ha commentato il tecnico della Benedetto –. Ed è chiaro che in una partita così, prima o poi, due canestri consecutivi i nostri avversari li avrebbero dovuti fare: ci sono riusciti, punendo le uniche nostre sbavature in difesa, e hanno creato il break che gli ha consentito di vincere la partita".

Quattro biancorossi in doppia cifra – Davis, Henderson, Benvenuti e Delfino (nonostante il 2/12 al tiro) – non sono bastati ad evitare il ko. Da ora in poi, peraltro, arrivano tre settimane di fuoco e un calendario da maneggiare con cura: Cantù in trasferta, Brindisi in casa, Rimini al Flaminio e poi il delicato scontro con Piacenza.

"Non ci resta che tornare in palestra a lavorare, al meglio e di squadra, con la stessa intensità e atteggiamento che ho visto in quest’ultima partita".

g.p.