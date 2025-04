Landini Lerici sfiora i playoff contro Campus Piemonte in Serie C

LANDINI Lerici

81

CAMPUS PIEMONTE

85

GINO LANDINI LERICI: Putti 17, Sacchelli 9, Albanesi 5, Biaggini 8, Oddone, Menicocci 2, Gaspani, Incitti 27, Poletto, Cozma 2, Tripodi 2. All. Ricci.

CAMPUS PIEMONTE TORINO: CIocca, Coti, Dicola, Gandolfo, Feliciangeli, Varallo, Sakellariou, Lanfrancone, Gustini, Zola, Ceretti. All. Jacomuzzi.

LERICI – Contro la terza forza del campionato e in piena lotta per la promozione, la Landini Lerici non riesce a trovare quella vittoria che le avrebbe assicurato l’accesso ai playoff, ora invece condizionato dall’eventuale successo del Don Bosco Livorno sull’Area Piossasco. Inoltre, resta da valutare se potrà essere inoltrato un ricorso per giocare il match perso a tavolino con l’Amici San Mauro Torinese. Nulla da rimproverare, al di là forse di qualche fallo di troppo, ai lericini che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio di 8 punti e (subito il sorpasso piemontese nel terzo quarto) hanno mantenuto il risultato incerto sino al termine. "La prima stagione in Serie C – commenta sua coach Gabriele Ricci – è comunque positiva".