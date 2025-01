L’Andrea Costa affronta il suo passato. C’è Dalmonte sulla strada dei biancorossi

Parte un nuovo capitolo. Al palasport di Castell’Arquato va in scena la prima di ritorno per l’Andrea Costa che oggi alle 18 (arbitri Corrias e Zuccolo) affronterà Fiorenzuola di coach Dalmonte. Né Sanguinetti e né Filippini sono pronti per scendere in campo, e così coach Matteo Angori avrà a disposizione lo stesso roster visto lunedì al PalaDozza. "Su Sanguinetti navighiamo a vista, anche se lui ha fatto qualcosa di più con la squadra e ci sono miglioramenti – dice alla vigilia –, mentre la caviglia di Filippini è ancora dolorante e spero possa recuperare quanto meno per domenica prossima con Piacenza. Siamo gli stessi dell’ultima gara, ma sono fiducioso che chi avrà più spazio darà il suo contributo". Al via un girone di ritorno che vedrà diverse avversarie modificate dal mercato; opzione che, al netto degli infortunati, ad ora non interessa l’Andrea Costa. "Moltissime squadre hanno rinnovato il proprio roster sul mercato, Fiorenzuola è una di queste, per cui ci sono equilibri diversi e bisogna ricominciare daccapo. Noi teniamo monitorata la situazione ma per il momento non facciamo movimenti in entrata e il fatto di non cambiare può essere un punto di forza perché mentre molte squadre devono ricostruire i loro equilibri, noi questi equilibri già li abbiamo essendo una squadra che si conosce e lavora assieme dal 19 agosto. La vittoria con Omegna, anche per come è venuta, giocando senza due pedine del quintetto e difendendo forte, ci ha fatto recuperare l’autostima e ci ha dato tanta fiducia per il girone di ritorno".

Novità per Fiorenzuola che ha salutato Venturoli e Pavlovic e inserito Sabic (ritorno) e Colussa. "Ha cambiato assetto con uno straniero negli esterni dove hanno molte bocche da fuoco, mentre sotto canestro c’è l’energia di Piorac e Seck. È una squadra che difficilmente sbaglia le partite, è abbastanza quadrata, inoltre giochiamo fuori casa contro un avversario che ha bisogno di punti per risalire la classifica. Servirà ripetere l’ottima prestazione fatta con Omegna", termina il tecnico.

Le gare (serie B Nazionale, gir. A, 20esimo turno): Saronno-Piacenza; Mestre-Fidenza; Desio-Vicenza; Omegna-Capo d’Orlando. Oggi, ore 18 Fiorenzuola-Andrea Costa; Legnano-Crema; Ragusa-Faenza; Agrigento-Lumezzane; San Vendemiano-Monferrato.

La classifica: Legnano 34; Treviglio 32; Omegna, San Vendemiano, Faenza 24; Capo d’Orlando 22; Up Andrea Costa Imola, Mestre, Monferrato, Lumezzane, Fidenza 20; Neupharma Virtus Imola, Vicenza, Desio, Agrigento 18; Piacenza 14; Saronno, Fiorenzuola, Crema 10; Ragusa 6.