L’Andrea Costa ritrova il migliore Sanguinetti: "L’importante è la vittoria della squadra"

Di nuovo titolare e uomo partita del derby. Che Giacomo Sanguinetti fosse una pedina fondamentale di questa Andrea Costa era ben noto e nella stracittadina di domenica lo ha dimostrato a chiare lettere con la miglior prova stagionale. "È stato un bel derby con una grande atmosfera – racconta –. Avevamo bisogno di fare i due punti venendo da due sconfitte, eravamo molto carichi e la prestazione si è vista. Difensivamente siamo stati molto bravi, così come in attacco, partendo forte nel terzo e nell’ultimo quarto, perché tenerla punto a punto poteva essere un problema. La Virtus ci ha creato molti problemi a rimbalzo, lo sapevamo, ci eravamo detti di dare una mano sotto canestro. Ma avevamo altri punti forti a nostro favore". Regia ma anche punti (tanti) con una prestazione balistica (5/6 dall’arco) che ha stoppato la resistenza giallonera. "La mia è stata una bella prestazione ma tendo a stare coi piedi per terra. Ho molto più interesse che la squadra giochi bene e vinca, che si muova bene e che segua i concetti su cui lavoriamo. Poi ci sono partite in cui serve un tiro o un azione e io non ho paura di prendermi certe responsabilità, ma non è il mio obiettivo principale". Nel derby Jack ha ritrovato il quintetto titolare dopo tre gare partendo dalla panchina.

"Purtroppo in quel periodo ero reduce da tonsillite e febbre alta, non ero al top. Un peccato perché mi ero appena ripreso dai problemi fisici di inizio stagione e ci ho messo un po’ prima di rimettermi". Un terzo di campionato è ormai passato per questa Up che l’esperto play lancia verso le zona alte della graduatoria. "Il nostro bilancio finora è positivo – chiude Sanguinetti –. C’è il rammarico per qualche punto buttato via, ma è giusto averlo, perché mi viene da dire che come squadra vogliamo competere con le prime. Dal mio punto di vista stiamo facendo molto bene e continuiamo a guardare una partita alla volta. Ovviamente non mi pongo limiti e dovessimo fare i playoff, io li vorrei are per andare fino in fondo. Comunque vedremo quello che dirà il campo. Finora la squadra sta avendo un impatto positivo sulla stagione, ovviamente abbiamo sentito le gare ravvicinate, ma con il nostro roster abbastanza lungo e giovane possiamo far bene anche nel lungo periodo".

