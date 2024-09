L’Andrea Costa scopre Sanguinetti e Toniato. Servirà più tempo per rilanciare il play Fazzi

Si conclude oggi il precampionato dell’Andrea Costa. I biancorossi affronteranno la Rucker San Vendemiano alla Zoppas Arena di Conegliano (palla a due alle 17) e per i biancorossi sarà l’ultima occasione per testarsi in vista del debutto in campionato, esattamente tra una settimana con Fidenza.

Contro la formazione veneta in cui milita l’imolese Jacopo Preti, indicata da molti come una delle formazioni di punta di questo girone A, coach Matteo Angori avrà finalmente l’occasione di vedere all’opera la squadra al completo.

Tornano Sanguinetti e Toniato, assenti nelle tre amichevoli precedenti, che in settimana hanno ripreso ad allenarsi con i compagni. Si è allenato in gruppo anche Luca Fazzi, ma per lui servirà ancora tempo prima del ritorno in campo (dovrebbe inevitabilmente saltare anche le prime tre ravvicinate gare di campionato).

"Toniato ha ricevuto mercoledì l’ok dal chirurgo che l’ha operato per tornare ad allenarsi in gruppo – osserva coach Angori –, e anche Sanguinetti ha ripreso gradualmente facendo tutti gli ultimi due allenamenti, e giocheranno in amichevole. Ci sarà Toniato completamente da inserire, quasi Sanguinetti, ma parliamo di due giocatori che hanno esperienza di questa categoria, ormai evoluti, e spero che il loro ingresso sia veloce. Sarà una bella partita contro una squadra tra le top del nostro girone, utile per mettere benzina nel motore. Noi siamo reduci da solo due allenamenti con la squadra al completo, ma già comincia a esserci qualcosa di quello che avevo in mente, anche se la vera Andrea Costa si vedrà tra qualche settimana. Fazzi? Anche lui ha ripreso a fare contatti, ma per giocare è presto".

Dopo l’amichevole veneta, i biancorossi avranno davanti l’ultima settimana prima di iniziare a fare sul serio.

"Avremo una settimana per farci trovare pronti – chiude –. Io e il mio staff dovremo essere bravi a bruciare le tappe ma pur inserendo due giocatori negli ultimi dieci giorni sono sicuro che arriveremo con Fidenza pronti a giocare per vincere, anche consolidando quanto di buono fatto finora dai ragazzi più giovani".