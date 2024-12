L’Andrea Costa si ricarica. Da migliorare i rimbalzi

L’Andrea Costa si appresta ad affrontare la trasferta di Piacenza con il forte desiderio di riscattare la prova di sabato sera contro Treviglio. Una passo falso di tutto il gruppo, la peggiore prova finora disputata in queste prime 14 giornate, certificata anche dalle cifre della serata.

Partendo dall’attacco, i 60 punti siglati sono la peggiore prova stagionale per i biancorossi che in campionato viaggiano invece alla media di 75,4, e in questo computo hanno certamente pesato i tantissimi errori al tiro soprattutto vicino al ferro, alla luce del 26 per cento da due (con soli nove cesti realizzati) che anche in questo caso rappresenta la peggior prestazione finora.

A venire meno naturalmente è stata anche la difesa, con i 90 punti subiti che rappresentano il punto più basso per un roster che sulla retroguardia ha costruito gran parte delle sue vittorie (come dice anche la media di 74,8 subiti a partita). E un’altra nota dolente nella sfida contro Treviglio è arrivata a rimbalzo, con i soli 26 catturati anche se colpiscono di più i 54 subiti. Un aspetto, quello dei rimbalzi, su cui lavorare in vista del proseguo del campionato dal momento che l’Up risulta la formazione che pare subire di più sotto canestro in tutto il girone, con 41,6 carambole concesse agli avversari ad ogni allacciata di scarpe.

La difesa di squadra dell’Andrea Costa, con i lunghi chiamati a dare una mano sul pick and roll avversario o nei raddoppi, può incidere, ma ad ogni modo servirà trovare la maniera di limitare queste difficoltà, per provare a regalare qualche secondo possesso in meno agli avversari. E se poi la prova con Treviglio sarà stata soltanto un passo falso nel mezzo di un campionato biancorosso finora al di sopra di ogni aspettativa, la risposta arriverà contro la Bakery, sul parquet piacentino dove la squadra di coach Angori sarà impegnata domenica pomeriggio (arbitri designati sono i signori Diego Secchieri e Stefano Gallo). Sarà la prima sfida in calendario in questo mese di dicembre che proseguirà poi con i tre incroci lombardi: la capolista Legnano al PalaRuggi e quindi le più abbordabili Saronno e Crema lontano dalle mura amiche; le tre sfide che andranno a concludere il 2024.