L’Andrea Costa suona la carica con Angori : "Possiamo giocarcela e vincere con tutti"

Una risposta era attesa e dal campo la risposta è arrivata da un’Andrea Costa che con la vittoria convincente su Piacenza è riuscita a mettersi alle spalle il -30 di sabato. "Tutti dovevamo dare delle risposte come squadra – afferma coach Matteo Angori –. Ai ragazzi ho chiesto di entrare in campo con energia e non arrendersi qualsiasi fosse il risultato. Abbiamo giocato con grande energia e non ci siamo arresi mai, anche quando la partita poteva diventare complicata, penso all’interruzione per il problema al tabellone in cui abbiamo perso l’inerzia e loro sono rientrati. Ma giocando di squadra coinvolgendo sia gli esterni che i giocatori interni siamo riusciti a portare a casa questo risultato che considero molto importante per tanti motivi, non solo per la classifica". Per superare una Piacenza partita bene l’Up è stata abile a salire di livello nel corso della partita, dopo un primo quarto in cui i padroni di casa sembravano avere la meglio. "All’inizio loro ci hanno attaccato tantissimo sulle situazioni di pick and roll e hanno fatto tanti canestri da fuori. All’intervallo con lo staff e la bravura dei ragazzi abbiamo modificato qualcosa, siamo riusciti a mettere più pressione sulla palla, siamo riusciti ad andare meno in rotazione e l’aspetto difensivo ci ha portato alla vittoria".

Concentrazione resta comunque la parola chiave, che il coach chiede ai suoi ragazzi di tenere peer tutto l’arco della partita. Anche pensando al prossimo avversario all’orizzonte, la capolista Legnano che sarà sabato al Ruggi. "Nei primi 15’ abbiamo faticato, ma eravamo dentro la partita. E quando siamo dentro la gara tutti, penso anche all’apporto importante della panchina, possiamo giocarcela e vincere con tutti. Questo ci deve entrare in testa. Noi ci alleniamo forte ogni settimana, poi ogni tanto in qualche partita entriamo in campo un po’ scarichi dal punto di vista mentale. Ma ci stiamo lavorando perché da ora in poi vogliamo approcciare tutte le partite con la giusta intensità e la giusta energia".