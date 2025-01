Le altre partite. Forlì spera ancora nella final four di Coppa

La primizia del 2025 è servita alle 18 di questo pomeriggio, con le venti squadre di A2 tutte in campo contemporaneamente. Dieci partite per designare la classifica al termine dell’andata, per decidere la regina d’inverno e per capire chi, oltre a Rimini, Udine e Cantù, sarà la quarta partecipante alla Final Four di Coppa Italia. La più vicina a staccare il pass è Cividale, a cui basta una vittoria. Il problema, per la truppa di Pillastrini, è che in Friuli arriva Pesaro, la squadra più in forma del campionato con cinque vittorie consecutive. Bel match a Forlì, una battaglia che può far arrivare quarta l’Unieuro ma non Rieti (la classifica avulsa non la premia). In corsa ci sono anche Milano e Verona, nettamente favorite in casa con Cento e Piacenza. Il big match di giornata però si gioca al PalaDozza di Bologna, dove la Fortitudo, che ha tesserato Vencato, ospita Udine. Gara dura per Orzinuovi con Avellino, così come per Brindisi contro una pari-classifica come Livorno. Cantù non vuol certo fermarsi con Nardò e tenta di agganciare almeno una battistrada. Infine, Vigevano-Torino, con entrambe le squadre alla ricerca di punti salvezza. La classifica: Rimini e Udine 28; Cantù 26; Cividale 24; Forlì, Rieti, Milano e Verona 22; Avellino 20; Pesaro, Fortitudo Bologna e Orzinuovi 18; Torino, Brindisi, Livorno e Cremona 14; Vigevano, Cento e Nardò 10; Piacenza 6.