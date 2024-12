Le interviste. Coach Evangelisti:: "Difesa importante. Ora continuità»

È una vittoria pesante per la Stosa quella ottenuta al PalaBetti. I rossoblu tornano a casa con i 2 punti e soprattutto con una prestazione importante che dà continuità a quanto fatto mercoledì scorso nel derby contro il Costone. "Abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato mercoledì – commenta coach Marco Evangelisti – abbiamo difeso di squadra fin dal primo minuto in un campo difficile contro una squadra che era in forma e che ha messo in difficoltà anche la prima in classifica fuori casa. Nonostante abbiamo avuto percentuali al tiro non brillantissime siamo riusciti a condurre tutta la partita e questa è un’ulteriore conferma che la difesa è importante". La Stosa è attesa adesso da un ultimo sforzo per il 2024: "Domenica arriva Arezzo che è una squadra in piena zona playoff – conclude il coach –. Noi dobbiamo continuare così perché i ragazzi sono stati bravissimi in difesa, ci aiutiamo tanto e sarà una bella battaglia che ci vogliamo giocare in casa nostra".