Le interviste. Coach Paolo Betti:: "Purtroppo è persa la differenza canestri»

"C’è grande dispiacere, soprattutto per la differenza canestri persa alla fine. I ragazzi hanno dato tutto, specie in difesa erano partiti bene. C’è mancata lucidità in attacco, abbiamo sbagliato dei tiri aperto. Il dispiacere è tanto, non solo per aver perso ma anche per non aver mantenuto la differenza canestri". È l’amaro commento di coach Paolo Betti dopo la sconfitta della Mens Sana ad Arezzo. A far recriminare i biancoverdi, i tanti errori dalla lunetta e le troppe palle perse. "In alcuni momenti non siamo riusciti a trovare tiri migliori – ha detto ancora coach Betti –. Con le assenze di Neri e Belli ci immaginavamo che la partita potesse essere così all’arrembaggio. La prossima gara con Legnaia è già una finale come le altre che seguiranno – ha concluso –. Dobbiamo trovare le energie per lavorare tutti insieme, per cercare di fare più punti possibile, soprattutto in casa. I ragazzi stanno lavorando con intensità, le due sconfitte non devono far venire meno la fiducia".