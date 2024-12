Le pagelle. Barford: inizio da incubo, poi è devastante. Faried, esordio positivo. Winston sontuoso

Jaylen BARFORD (21 minuti, 4/8 da 2, 4/5 da 3, 2/3 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 perse 1 recuperata, 22 punti) Inizio da incubo con tre falli in 4’. Quando rientra in campo, nel terzo quarto, diventa però un fulmine di guerra. Canestri di talento e ad alto coefficiente di difficoltà, tanta intensità, e capacità di prendersi la squadra in spalla. Confeziona un abito di gran classe per il vittorioso gala biancorosso. Voto 8

Filippo GALLO (1 minuto, 0/1 da 3 0 punti) Troppo poco in campo pervalutarlo. N.G.

Cassius WINSTON (27 minuti, 4/7 da 2, 1/5 da 3, 6/9 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 2 recuperate, 7 assist, 1 stoppata, 17 punti) Disegna l’abito della vittoria biancorossa, che poi Barford confezionerà, con una prima metà di gara sontuosa, dove detta legge per punti e regia, dando modo a Reggio di andare all’intervallo lungo con un buon margine di vantaggio, che si rivelerà utilissimo. Nella seconda parte di gara è meno appariscente, ma utilissimo nell’aiutare i compagni. Voto 7.5

Mouhamed FAYE (16 minuti, 3/3 da 2, 3 rimbalzi, 1 persa, 6 punti) Con l’arrivo di Faried ha minor minutaggio, se poi si autopenalizza con le disattenzioni sui falli, lo riduce ulteriormente. Risultato? Fatica a trovare il ritmo, pur non mancando l’impegno. Mezzo voto in più per un preziosissimo canestro a fine terzo quarto. Voto 6.

Stephane GOMBAULD (18 minuti, 2/5 da 2, 0/2 da 3, 6/6 ai liberi, 6 rimbalzi, 10 punti) Altra prestazione solida e concreta, sui due lati del campo e per letture tattiche. Sempre più costante e efficace. Voto 7

Lorenzo UGLIETTI (23 minuti, 3/3 da 2, 1/1 da 3, 0/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 perse, 1 assist, 9 punti) Prestazione concreta e di grande utilità in difesa e in fase offensiva. Segna una "bomba" fondamentale in un momento difficile per i suoi. Voto 6.5

Michele VITALI (28 minuti, 0/2 da 3, 7 rimbalzi, 3 perse, 1 assist 0 punti) Accusa la stanchezza del doppio impegno in pochi giorni, ma in difesa fa il suo e aiuta i compagni a non perdere la testa, quando Napoli rientra, con un paio di preziosi rimbalzi offensivi. Voto 6

Kenneth FARIED (18 minuti, 1/4 da 2, 2/3 ai liberi, 9 rimbalzi, 2 perse, 1 assist, 2 stoppate, 4 punti) Alla vigilia del debutto era rimasta una sola incognita: avrà voglia e ’garra’? Risposta affermativa per entrambe. In più aggiunge presenza, letture da esperto, e capacità intimidatorie sotto i tabelloni. Deve ovviamente togliersi un po’ di ruggine di dosso, ma l’esordio è decisamente positivo. Voto 7

Sasha GRANT (21 minuti, 1/2 da 2, 1/2 da 3, 3/4 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 8 punti) Più acuti che stecche, questa volta. Buona presenza, tanta difesa, importanti punture di spillo. Voto 6.5.

Kwan CHEATHAM (33 minuti, 2/4 da 2, 0/2 da 3, 4/6 ai liberi, 7 rimbalzi, 1 assist, 2 stoppate, 8 punti) E’ il biancorosso con maggior minutaggio perché Priftis si fida molto della sua capacità di leggere la partita e di non strafare se non serve. Prestazione da scrupoloso e attento quadro aziendale. Voto 6.5 Gabriele Gallo