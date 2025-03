Le pagelle. Bedin è un leone. Toscano una roccia. Bene D’Alessandro

BURINI 6,5 È probabilmente quello che soffre di più l’innesto di Stanic, perché viene spostato più da guardia. Viene fuori nell’ultimo quarto con due penetrazioni importanti.

PASSONI 6 Riportato in quintetto dall’assenza di Chiarini, parte in affanno su Raivio che gli spara canestri in faccia. La sufficienza c’è per quel jumper nel finale che profuma di finale.

TOSCANO 7,5 Uno dei pochi che prova ad attaccare dal palleggio. Una roccia a cui appoggiarsi in qualsiasi momento. Triple pesantissime quando più conta.

D’ALESSANDRO 7 Mister utilità, si fa sempre trovare pronto, pescando punti anche dalla spazzatura.

BEDIN 7,5 Mai un passo indietro. Prestazione granitica: 17 punti e 16 rimbalzi.

STANIC 8 L’hombre del partido dicono in Spagna. Dà la scossa nella ripresa partendo in quintetto e facendo pentole e coperchi. Sa come vincere, come gestire la squadra quando la palla pesa. Basta dire +25 di plus-minus?

DI PIZZO 5,5 Dalla panchina fornisce qualche sportellata e poco altro.

ACUNZO 6,5 Chiude con 9 punti e 4 rimbalzi in poco più di sedici minuti. Prezioso.

SAVOLDELLI 6 Provato in coppia con Stanic, funziona a onde perché come l’argentino gradisce impostare il gioco e avere la palla in mano. Si sacrifica in difesa.

DEL RE 7 Bravo nel capire che questa semifinale si vincere mettendo palla sotto e insistendo nel basket fisico. La mossa di Stanic in quintetto a inizio ripresa sistema l’attacco.

Niccolò Casalsoli