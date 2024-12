Le pagelle. Faried intimidisce gli avversari, Faye domina

Jaylen BARFORD (29 minuti, 3/6 da 2, 3/7 da 3, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 persa, 2 recuperate, 1 assist, 17 punti) Monumentale in difesa sul temuto Sykes e in generale. Due sue palle recuperate danno l’abbrivio ai biancorossi nel terzo quarto, quello che indirizza il match verso Reggio. Efficace e concreto pure in attacco. Voto 7.5

Filippo GALLO (2 minuti, 1 rimbalzo, 0 punti) N.G.

Cassius WINSTON (31 minuti, 4/10 da 2, 3/4 da 3, 4/5 ai liberi, 5 rimbalzi, 4 perse, 2 recuperate, 13 assist, 21 punti) Dispensa talento con canestri di alto pregio e coefficiente di difficoltà, smazza assist come se piovesse e a tratti è onnipotente chiudendo in doppia-doppia. Nel finale, a risultato acquisito, gioca anche per lo spettacolo. Altrimenti le sue cifre sarebbero ancora più sontuose. Voto 8

Mouhamed FAYE (16 minuti, 6/9 da 2, 0/1 ai liberi, 10 rimbalzi, 2 perse, 4 stoppate, 12 punti) Riecco il Momo che conosciamo. Ancora condizionato dai falli, sforna però una prestazione di grande atletismo e autentico dominio sotto le plance con 10 rimbalzi e 4 stoppate a condire una bella doppia-doppia. Voto 7

Stephane GOMBAULD (16 minuti, 4/5 da 2, 1/3 da 3, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 11 punti) Gara concreta, con adeguato lavoro difensivo e buona presenza in attacco. Voto 6.5

Lorenzo UGLIETTI (13 minuti, 0/2 da 2, 0/1 da 3, 2/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 4 assist, 2 punti). Partita di grinta e ordine. Voto 6

Michele VITALI (28 minuti, 2/3 da 2, 0/3 da 3, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 4 assist, 5 punti) Si danna l’anima, è coriaceo in difesa e svolge alla perfezione il suo ruolo di collante della squadra. Voto 6

Kenneth FARIED (18 minuti, 4/5 da 2, 3/4 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 stoppate, 1 assist, 11 punti) Grinta, efficacia, intimidazione vicino a canestro. Quando sarà al 100% fisicamente sarà ulteriormente un fattore. Prestazione solida e concreta. Condita, come di consueto, da estrema energia. Voto 7

Sasha GRANT (17 minuti, 2/2 da 2, 0/1 da 3, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 4 punti) Questa sera sono di più gli acuti che le stonature, bravo. Voto 6

Kwan CHEATHAM (30 minuti, 4/7 da 2, 2/5 da 3, 1 rimbalzo, 2 assist, 14 punti) Oltre a una prestazione solida in cui esegue alla perfezione i compiti assegnatigli da Priftis è autore anche di un paio di "bombe" che arrivano proprio in quei rari momenti in cui l’attacco reggiano si inceppa, ottimo segnale. Voto 7

Gabriele Gallo