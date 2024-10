Le pagelle. Faye sontuoso, Winston fa canestri ’doc’. Cheatham ingenuo: è l’unica nota dolente

Jaylen BARFORD (27 minuti, 6/8 da 2, 3/7 da 3, 3/4 ai liberi, 5 rimbalzi, 1 persa, 2 recuperate, 3 assist, 24 punti) Inizia silente, cresce alla distanza, esplode nell’ultimo quarto dove realizza 15 punti, molti dei quali decisivi, mettendo in cassaforte la vittoria. Voto 7.5

Filippo GALLO (2 minuti, 0 punti) Breve apparizione. N.G. Cassius WINSTON (19 minuti, 5/7 da 2, 1/4 da 3, 3 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 5 assist, 13 punti) Cassius è finalmente atterrato sul pianeta Unahotels. Parte male, limitato dai falli, poi sale di vari toni minuto dopo minuto, nel terzo quarto da il là al successo biancorosso segnando canestri d’alto pregio e facendo segnare. Quando mette una gran "bomba", urla di gioia verso il pubblico. Gran bel segnale. Voto 7.5

Mouhamed FAYE (28 minuti, 6/7 da 2, 0/2 ai liberi, 14 rimbalzi, 3 perse, 3 stoppate, 12 punti) Quando decide di prendere quota non lo ferma più nessuno. Vola altissimo sopra i tabelloni, tramuta in oro gli assist che gli passa Winston, protegge il ferro intimorendo tutti. Doppia doppia sontuosa. Voto 8.

Stephane GOMBAULD (11 minuti, 1/1 da 2, 0/1 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse,1 assist, 2 punti) Date le stagioni precedenti, continuiamo ad aspettarci un po’ di più. Non è un fulmine di guerra ma la sua prestazione da gregario risulta utile. Voto 6

Jamar SMITH (19 minuti, 4/4 da 2, 0/4 da 3, 2/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, 1 recuperata, 2 assist, 10 punti) Causa la situazione falli di Winston deve fare ancora gli straordinari. Ma il buon Jamar risponde presente: segnando canestri fondamentali nel momento in cui la squadra ha bisogno della sua leadership. Voto 7

Lorenzo UGLIETTI (16 minuti, 0/1 da 2, 2 rimbalzi, 1 recuperata, 4 assist, 0 punti) Grintosissimo, riduce a miti consigli la vigoria di Bowman e Harrison, mettendo un prezioso mattone al successo. Voto 6

Michele VITALI (25 minuti, 1/3 da 2, 3/3 da 3, 0/1 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, 1 recuperata, 11 punti) Capitano dal cuore che fa provincia: difende con vigore ed è mortifero da 3 quando il match è ancora aperto. Bravo. Voto 6.5

Sasha GRANT (17 minuti, 0/2 da 2, 3/5 da 3, 2/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 11 punti) Importante e incisivo, nel secondo quarto tiene in quota Reggio con i suoi canestri dalla lunga e la sua difesa. Successivamente Priftis non lo schiera più. Cheatham evidentemente deve prendere ritmo e Vitali se l’è cavata benissimo. Si è vinto, va bene così. Voto 7.

Matteo CHILLO (10 minuti, 0/1 da 3, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 0 punti) Non è ancora al top della forma. Si batte però con coraggio. Voto 5.5.

Kwan CHEATHAM (31 minuti, 0/5 da 2, 1/5 da 3, 12 rimbalzi, 1 recuperata, 2 perse, 2 assist, 5 punti) Unica nota dolente della serata. "Spadella" al tiro, e quello può capitare, ma fa ancora tantissima fatica in difesa e commette diverse ingenuità. Tuttavia è quello che resta più in campo, segno che Priftis ha fiducia in lui e vuole farlo entrare in ritmo. Anche lui deve dare delle risposte, però. Voto 5

Gabriele Gallo