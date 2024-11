Le pagelle. Fazzi cresce ancora. Klanjscek si fa valere anche in difesa. Martini senza paura

Fazzi 7 (in 23’ 1/2 da due, 2/5 da tre, 2/2 ai liberi, 3 assist). Entra dalla panchina subito col piglio giusto e si mostra incisivo in attacco. In netta crescita.

Restelli 7,5 (in 23’ da due, 7/8 da tre). Subito un paio di triple decisive nel secondo quarto per firmare l’allungo biancorosso, poi non contento spara ancora dall’arco nell’ultimo quarto senza, quasi, sbagliare un colpo.

Benintendi sv (in 1’ 0/1 da due). Dentro nel finale.

Toniato 5,5 (in 29’ 1/6 da due, 0/3 da tre, 3/4 ai liberi, 5 rimbalzi, 4 assist). Male in attacco, con troppi tiri sbagliati, mette una pezza dietro.

Filippini 7,5 (in 22’ 8/11 da due, 1/1 da tre, 5 rimbalzi). Lotta sotto canestro, cede qualcosa a rimbalzo nel primo tempo ma nella ripresa parte subito segnando 12 punti quasi filati nel secondo quarto, indirizzando in un certo modo la partita.

Klanjscek 6,5 (in 30’ 2/7 da due, 2/5 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi). In una serata in cui segna meno dei suoi standard sa rendersi pericoloso anche in altri modi: raccoglie falli e si muove per i compagni, oltre alla buona prova difensiva e a rimbalzo.

Chiappelli 5,5 (in 12’ 0/4 da due, 0/1 da tre, 2 rimbalzi, 4 assist). Qualche difficoltà di troppo, soprattutto davanti, in un primo tempo un po’ in ombra per l’ex giallonero. Chiude praticamente lì la sua gara visto che l’infortunio alla caviglia subito in chiusura di secondo quarto lo fa restare a sedere per il resto della gara.

Martini 7 (in 18’ 4/4 da due, 1/2 ai liberi 5 rimbalzi). Grintoso già in avvio e pronto a farsi trovare nel posto giusto quando coach Angori lo butta in campo.

Fea 6,5 (in 20’ 0/1 da due, 3 rimbalzi). Entra deciso dietro e, pur senza incidere in attacco, merita i tanti minuti offerti anche dall’infortunio di Chiappelli.

Sanguinetti 6,5 (in 19’ 0/2 da tre, 6 assist). Bene nel primo quarto e nei minuti in cui resta in campo, lavorando bene per i compagni più che per se stesso.

Zedda sv (in 3’). Vedi Benintendi.

l. m.