Le pagelle. Gaspardo mette il timbro, Harper in chiaroscuro

Parravicini 6,5. Comincia il primo ed il terzo quarto sbagliando al tiro. Nel mezzo ci mette tiro, difesa, scelte fatte con criterio e impegno. Molto importante nel quarto periodo la sua bomba che riporta Forlì a +11 (55-66) e che taglia un po’ le gambe alla rimonta cremonese.

Cinciarini 6,5. Segna 5 punti nel primo quarto quando l’attacco di Forlì sembra legato a doppio filo a lui mostrando che sta tornando in forma. Si sbatte anche in difesa. Ad un punto dalla seconda gara in doppia cifra di fila.

Tavernelli 7. Come decidere una partita senza segnare mai dal campo e tentando un solo tiro giocando 22’. Lucido in regia (0 perse), glaciale nel finale dalla lunetta dove segna tutti i suoi punti della gara. Dove aggiunge anche 9 rimbalzi e 21 di valutazione.

Gaspardo 7. Chiude quasi in doppia-doppia per punti e rimbalzi, con 14 di valutazione ed è sempre presente e importante sui due lati del campo. Poi segna la tripla importantissima del 64-71 che riporta Forlì a +7 in un momento in cui Cremona era a -4 ma aveva l’inerzia della gara.

Perkovic 6. Parte malissimo con tre palle perse in poco più di 2’ nel primo quarto. Nel secondo invece è inarrestabile e segna 10 punti segnando sempre e con tiri puliti. Poi in attacco scompare e nel quarto periodo sbaglia due penetrazioni che sarebbero potute costare care all’Unieuro.

Pascolo n.g. Due rimbalzi in 6’ di impiego limitato perché aveva la febbre.

Magro 6.5. Mette anche lui un mattone importante sia in attacco, sia in difesa facendo sentire i suoi chili ed i suoi centimetri e senza sbagliare mai da sotto.

Del Chiaro 5.5. Alterna giocate e movimenti eccellenti a momenti nei quali sembra o troppo distratto o troppo soft. Chiude con 4 rimbalzi in 17’.

Pollone 6,5. Viene impiegato in vari ruoli, sia da ‘3’, sia da ‘4’ e lui non si tira mai indietro con la sua abituale utilità ed intelligenza in attacco e in difesa.

Harper 6. Sbaglia troppo nel finale, ma nel terzo periodo, soprattutto all’inizio, è stato quello che ha affievolito il tentativo di riscossa cremonese. Chiude anche con 6 rimbalzi, 2 recuperi, 3 perse e 4 assist. Ogni tanto palleggia troppo, ma ormai sappiamo che è fatto così.

s. b.