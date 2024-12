Le pagelle. Grande mattatore in attacco. Johnson dominante, Camara c’è

Robinson 6,5. Continuo nel rendimento, straordinario nei lampi di talento e con qualche pecca solo per quanto riguarda alcune palle perse. Gerald c’è. Sempre.

Marini 5,5. Periodo non brillantissimo dal punto di vista dell’attacco, ma dopo una prima parte di stagione straordinaria ci può stare. Quando però non riesce a centrare il canestro trova modo di rendersi utile anche in altri modi. Ieri, con quattro rimbalzi e tre assist.

Anumba 6. Si immola sull’indiavolato Stefanini e non è un compito semplice, visto il talento e la vena dell’avversario. Riesce a tratti a contrastarlo, ma di buono c’è che il suo apporto complessivo è in miglioramento nelle ultime settimane.

Simioni 7. Perfetto al tiro e miglior rimbalzista della squadra assieme a Johnson. Bene nelle scelte in attacco e anche nel saper sfruttare al meglio le seconde opportunità. Eccellente anche dal punto di vista difensivo contro Oduro.

Camara 7. In una partita abbastanza normale (10 punti e 3 rimbalzi), è comunque quello col miglior plus-minus della squadra (+23). Segno di come la sua presenza in campo sia ormai diventata di enorme importanza per gli equilibri di squadra e per il rendimento complessivo dei biancorossi.

Johnson 7,5. Dominante in un terzo quarto in cui RivieraBanca scava il solco definitivo. Va a a fare sportellate con tutti i lunghi locali, chiude di talento e mette anche le triple. JJ in una serata scintillante.

Grande 7,5. È tornato il mattatore dell’attacco riminese, la wild card che rende Rimini davvero indifendibile. Ha passato qualche settimana di appannamento dopo l’ottimo inizio di campionato, ma adesso sta ritornando su livelli altissimi. Mette a segno alcuni canestri di difficoltà elevatissima, con poche risposte per la difesa.

Tomassini 7,5. Il professore insegna basket anche a Vigevano, soprattutto in un primo tempo eccezionale dal punto di vista della produzione offensiva personale. Il duello con Stefanini e da palati finissimi, con spettacolo e applausi assicurati.

Masciadri 6. Buon contributo difensivo, sempre più spesso da 3 in quintetti alti che coach Sandro Dell’Agnello tende a utilizzare in particolari momenti del match.

lo. za.