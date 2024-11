Le pagelle. Momo in formato Nba, Smith indemoniato. Finalmente un Cheatham ad alto livello

Jaylen BARFORD (28 minuti, 4/9 da 2, 1/4 da 3, 0/0 t.l., 5 rimbalzi, 1 assist, 11 punti) Inizia alla grande, con un primo tempo da 11 punti, poi perde fiducia e si perde. Un fallo sul tiro da tre di Vital che grida vendetta, ma nel complesso è sufficiente. Voto 6

Cassius WINSTON (25 minuti, 3/8 da 2, 0/2 da 3, 8/11 t.l., 3 rimbalzi, 3 assist, 7 perse, 14 punti). Pagella fatta e rifatta circa dieci volte nel giro di un paio di azioni. Genio e sregolatezza, ieri più la seconda delle due opzioni (7 perse), ma mette tre punti in volata che pesano come un macigno e fattura con i liberi. Voto 6

Filippo GALLO (8 minuti, 1 rimbalzo, 1 assist). Costringe Baldasso a una palla persa, serve Gombauld e gli fa guadagnare due liberi. Poche cose, ma fatte bene. Bravo. Voto 6,5.

Kwan CHEATHAM (31 minuti, 4/6 da 2, 4/7 da 3, 8 rimbalzi, 1 stoppata, 20 punti). Finalmente ha fatto quello per cui è stato ingaggiato: canestro da fuori e presenza in area. Se giocasse sempre a questo livello, Reggio farebbe il salto di qualità. Super. Voto 8

Momo FAYE (33 minuti, 5/7 da 2, 5/7 t.l., 14 rimbalzi, 1 stoppata, 15 punti) Il canestro del +1 a 2’ dalla fine, quando Reggio ha l’acqua alla gola, il rimbalzo in attacco (con fallo subito da Biligha) sul +1 a 27’’ dalla sirena, i liberi segnati con freddezza e 31 di valutazione. La differenza tra vittoria e sconfitta passa dai suoi tentacoli. Se riesce a stare in campo con continuità, questa squadra decolla. In formato Nba, immenso. Voto 8,5

Lorenzo UGLIETTI (19 minuti, 1/3 da 2, 3 rimbalzi, 2 assist, 2 punti). L’uomo delle cose che spesso non vanno a tabellino, ma che alla lunga fanno la differenza. Copre le spalle a Winston condizionato dai falli, sporca mille palloni e dà la scossa in difesa. Voto 7.

Jamar SMITH (19 minuti, 4/5 da 2, 2/3 da 3, 2/2 tl, 2 rimbalzi, 1 assist, 16 punti). Entra in campo indemoniato e segna otto punti consecutivi e riprende il filo del discorso quando conta: bomba del +8 a 4’ dalla fine e un assist dietro la schiena per Cheatham da applausi. Una risposta da campione dopo il giro a vuoto con Pistoia. Voto 7,5

Stephane GOMBAULD (8 minuti, 4/4 t.l. 2 rimbalzi, 4 punti) La partita da antologia di Faye gli lascia le briciole, ma non demerita. Voto 6

Matteo CHILLO (8 minuti, 0/1 da 2, 1 rimbalzo) Ora non regge fisicamente l’impatto con gli avversari. Costantemente in difficoltà. Voto 5,5

Sasha GRANT (20 minuti, 2/3 da 2, 0/3 da 3, 0/0 tl, 6 rimbalzi, 4 perse, 4 punti) Gli fischiano subito due falli in attacco molto dubbi ed è bravo a non farsi innervosire. Si rende utile, meritava qualche minuto in più. Voto 6

Francesco Pioppi