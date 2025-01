Le pagelle: oltre all’americano in evidenza il veterano e il play. Cinciarini si riscatta dopo Livorno. Tavernelli più intraprendente

Cinciarini 7. Una tripla ad inizio secondo quarto, poi 13 punti in 8’ nella seconda metà di gara con canestri che solo lui può inventare ed una costante pericolosità offensiva. Voleva rifarsi dopo la brutta gara di Livorno e ci è riuscito alla sua maniera.

Tavernelli 6,5. Più spigliato, sicuro e intraprendente in attacco, sia nel tiro da tre (sua la tripla che chiude il 19-0 forlivese fra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo), sia in penetrazione, chiude ancora in doppia cifra con il 62% al tiro e finisce con 5 rimbalzi e 4 assist.

Gaspardo 6.5. Stesso discorso fatto per Tavernelli. Si prende più tiri, più iniziative ed è più convinto rispetto a un po’ di tempo fa. In avvicinamento però sbaglia ancora troppo. E torna lo 0/2 ai liberi. La sua tripla apre il parziale di 13-0 folrivese nel finale del secondo quarto ed un’altra sua tripla apre il terzo quarto quando il parziale a cavallo dei due quarti diventa così di 16-0. Miglior rimbalzista forlivese con 7 carambole.

Perkovic 6. Alla sua 16esima partita in maglia Unieuro (bilancio ora 9 vinte e 7 perse) comincia maluccio, poi nel secondo quarto si riprende segna 5 punti nel 13-0 forlivese di chiusura del quarto e firma la bomba del 37-25 con cui le squadre vanno all’intervallo lungo. Nel terzo periodo realizza anche quella del +19 sul 53-34, poi nel quarto periodo Martino lo tiene in campo 2’11’’ e lo fa riposare pensando a domenica. Ovviamente con Harper ha meno palloni.

Pascolo 6. Non una gara scintillante per Dada, che però si guadagna la sufficienza chiudendo con 5 rimbalzi e 3 assist.

Magro 5,5. Parte nel quintetto iniziale della gara, ma il suo alla fine risulta essere un tabellino immacolato in 13 minuti in campo se non fosse per una stoppata data, un fallo commesso ed uno subito.

Del Chiaro 6. Segnali di ripresa per il centro che da diverse settimane sta attraversando un momentaccio. Gioca poco meno di 20’, si mostra più pronto e aggiunge 4 rimbalzi.

Pollone 6,5. Nel primo quarto fatica molto contro un Taylor scatenato, poi un po’ il rivale si spegne ed un po’ ci prende le misure. Eccellente gara anche offensiva con il 67% al tiro, 4 rimbalzi, 1 recupero ed 1 assist.

Harper 7. I suoi 9 punti con tre triple nel secondo quarto spaccango la gara e chiude la prima metà con 11 punti, 3 rimbalzi e 3 assist. Dopo quattro gare di assenza una prova che, oltre al rendimento positivo, denota professionalità e serietà.

Stefano Benzoni