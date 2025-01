Le pagelle. Robinson stecca, Anumba non c’è. Johnson è l’ultimo a mollare

Robinson 4,5. Il tabellino per una volta vuol dire zero, perché in una gara del genere erano importanti leadership e difesa. Entrambi sono parsi molto offuscati.

Marini 5,5. Sembra il miglior difensore tra gli esterni e, non di rado, deve vedersela pure con Ogden, un lungo. Lo stoppa, ci prova, ma alla fine affonda assieme agli altri.

Masciadri 5,5. Inizio tonico da numero 3 e prosecuzione non altrettanto efficace. 22 minuti con due tiri totali, 0 rimbalzi e 0 assist. Costeggia una partita complicatissima.

Johnson 5,5. È quello che va più vicino di tutti alla sufficienza e ha la miglior valutazione tra i giocatori riminesi. Si sbatte, segna anche canestri difficili e limita i pariruolo avversari. Il plus-minus mostra una temperatura polare (-30), JJ non è bastato.

Simioni 5. La staffetta tra Vildera e Del Cadia, come quella tra Calzavara e Laquintana, non trova resistenza nella difesa di Rbr. Non riesce a proteggere l’area dalle scorribande della coppia di lunghi avversaria.

Grande 5. Non entra il tiro e in difesa soffre nel tenere i play avversari. Serataccia all’interno di un periodo molto positivo. Resta fondamentale nell’economia della squadra, soprattutto in un periodo come questo in cui è assente Tomassini.

Anumba 4,5. Male dall’inizio alla fine, molto al di là dell’inesistente contributo in attacco. Questa volta parte dalla panchina, ma non riesce a essere efficace una volta entrato in campo. Sabato a Milano c’è Gentile e toccherà qualche volta anche a lui. Serve una reazione di energia. È certamente nelle sue corde.

Camara 5,5. Anche questa volta va bene a rimbalzo (8), ma la continuità in area è relativa. Gli sprazzi sono sempre abbaglianti, ma deve trovare una costanza di rendimento diversa se vuole ulteriormente crescere.

Bedetti 5,5. Il capitano segna il suo primo canestro della stagione a 3’20’’ dalla fine della partita, ma certamente sarà furente come il resto della squadra per il pesante ko.

Bonfè sv – Pochi minuti in campo, ingiudicabile. Con la sua Riccione, in Dr1, non trova dall’altra parte Laquintana e Calzavara.

lo. za.