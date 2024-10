Le pagelle. Smith predica nel deserto. Winston a sprazzi. Momo, che errore! Cheatham ancora male

Cassius WINSTON (28 minuti, 4/13 da 2, 0/5 da 3, 3/4 t.l., 4 rimbalzi, 5 assist, 3 perse, 11 punti). Qualche buona giocata (5 assist) ma anche pasticci e forzature. Sbaglia l’appoggio del -3 a 22’’ dalla fine e non riesce a dare il graffio vincente. Male al tiro da tre Voto 5

Jaylen BARFORD (20 minuti, 1/4 da 2, 2/2 da 3, 0/0 t.l., 2 rimbalzi, 2 assist, 2 recuperi, 8 punti) Gioca un buon primo tempo, poi Priftis lo fa riposare e lo rimette in campo per la volata finale dove realizza un canestro importante, ma non può nulla sulla conclusione di Perl che indirizza la gara. Voto 6

Michele VITALI (22 minuti, 0/1 da 2, 0/2 da 3, 2/2 t.l., 2 rimbalzi, 2 assist, 2 punti). Difesa e giocate d’astuzia, ma sbaglia due tiri importanti in volata. Voto 6.

Kwan CHEATHAM (30 minuti, 0/3 da 2, 3/6 da 3, 3 rimbalzi, 6 punti). Troppe forzature e ingenuità. Fallisce la tripla del pari a 1’ dalla sirena. È il più utilizzato da Priftis che lo sta spingendo al limite per fargli trovare ritmo, ma probabilmente anche per metterlo di fronte alle proprie responsabilità. Voto 5

Momo FAYE (26 minuti, 6/11 da 2, 2/4 t.l., 7 rimbalzi, 0 assist, 0 stoppate, 14 punti) Forse le aspettative su di lui sono talmente alte che quando sbaglia ci si meraviglia, ma quell’alley-oop mancato in volata è probabilmente l’episodio che regala la partita agli avversari. In difesa è meno impattante del solito. Voto 6

Lorenzo UGLIETTI (9 minuti, 0/1 da 2, 0/1 tl, 3 perse, 0 assist, 0 punti). Stranamente poco incisivo. Tre perse in 9’, troppe. Voto 5

Jamar SMITH (22 minuti, 4/4 da 2, 1/5 da 3, 2/2 tl, 2 rimbalzi, 2 assist, 13 punti). Sistema un paio di volte gli equilibri in campo e il punteggio, ma poi non trova nessuno che gli dia una mano per portare a casa la partita. Troppo solo. Voto 7

Stephane GOMBAULD (14 minuti, 3/4 da 2, 0/0 t.l., 6 rimbalzi, 3 perse, 3 recuperi, 1 stoppata, 6 punti) Numeri discreti (a parte le 3 perse), ma l’impressione è che gli manchi sempre qualcosa per essere protagonista. Voto 5,5

Matteo CHILLO (10 minuti, 0/3 da 2, 1/1 da 3, 2 rimbalzi, 1 assist, 0 punti) Una tripla, ma anche tante difficoltà. Attualmente sembra che non abbia la reattività per reggere a questo livello. Voto 5

Sasha GRANT (17 minuti, 1/1 da 2, 1/1 da 3, 0/0 tl, 2 rimbalzi, 3 assist, 5 punti) Fa quello che deve fare: difesa, rimbalzi e qualche canestro. Avrebbe meritato più spazio e non si capisce perché non gli concedano qualche minuto da ‘quattro’ al posto di Cheatham. Voto 6

Filippo Gallo (2 minuti, 0/1 da 3, 1 assist) N.G.

Francesco Pioppi