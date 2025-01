Le pagelle. Toniato è ovunque. Fazzi cresce. Pavani incisivo

Fazzi 6,5 (in 24’ 0/2 da due, 1/4 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 4 assist). In ombra in avvio, nel secondo tempo ritrova il ritmo per aiutare la squadra.

Pavani 7 (in 15’ 2/2 da due). Una partita incisiva dando un buon contributo anche sotto canestro.

Restelli 7,5 (in 25’ 1/2 da due, 6/9 da tre, rimbalzi, assist). Solo una tripla nel secondo quarto, nel terzo e nell’ultimo quarto ne infila altre quattro delle sue, evidentemente saltato dal parquet bolognese. Bene in coppia con Klanjscek. Benintendi sv. 21 secondi nel finale.

Toniato 8 (in 35’ 1/5 da due, 3/6 da tre, 2/2 ai liberi, 7 rimbalzi). Un giocatore ovunque, subito in palla in attacco e prezioso nel lavoro che gli è richiesto sotto canestro.

Klanjscek 8,5 (in 30’ 6/8 da due, 3/8 da tre, 8/8 ai liberi, 9 rimbalzi, 6 falli subiti). Per un punto perde il confronto diretto con Misters, ma dalla sua ha la capacità di leggere la partita, trovando a turno canestri pesantissimi o tanto lavoro sporco quando serve.

Chiappelli 8 (in 34’ 5/8 da due, 0/3 da tre, 4 stoppate, 11 rimbalzi). Solita partita di grande intelligenza tattica, grinta e anche canestri decisivi. Senza scordare il perfetto lavoro nel pitturato.

Martini 7 (in 22’ 4/7 da due, 4 rimbalzi). Si riscatta dal momento negativo con una priva difensiva a limitare i lunghi piemontesi, ritrovando il feeling col canestro, soprattutto nel secondo quarto.

Zedda 7 (in 16’ 1/3 da due, 0/1 da tre, 2/3 ai liberi, 4 assist). Energia, corsa e intraprendenza in attacco quando subentra dalla panchina.

l. m.