Le pagelle. Winston, quante magie. Faye è tornato!. Smith non decolla, Faried sembra senza energie

Jaylen BARFORD (22 minuti, 3/6 da 2, 0/4 da 3, 2/2 t.l., 1 rimb., 2 rec., 2 assist, 8 punti) In attacco ormai lo conosciamo: va e viene, ma forza raramente. È in difesa che fa la differenza e adesso che Smith non è in forma, i quintetti con lui sono i più equilibrati. Se poi, come ieri, smazza anche 4 assist… È l’uomo giusto al posto giusto. Voto 6,5

Cassius WINSTON (26 minuti, 5/14 da 2, 3/6 da 3, 4/7 t.l., 3 rimbalzi, 1 pp., 2 rec., 6 assist, 23 punti). Vince la partita con un ‘cameriere’ che elude i tentacoli di Kamagate. È solo una delle tante magie di questo folletto che vale sempre il prezzo del biglietto. Resta lucido nonostante alcune fischiate allucinanti. È di un’altra categoria. Voto 8,5

Kwan CHEATHAM (32 minuti, 1/6 da 2, 1/3 da 3, 6 rimbalzi, 1 pp., 1 rec., 5 punti) È il giocatore col minutaggio più alto di entrambe le squadre, irrinunciabile per coach Priftis perché crea spaziature in attacco ed esegue una miriade di passaggi consegnati. Ieri però il tiro non gli entrava e in difesa è sembrato quello di inizio stagione… Voto 5,5

Momo FAYE (29 minuti, 6/9 da 2, 2/5 t.l., 9 rimbalzi, 1 stoppata, 1 assist, 14 punti) Martellata dopo martellata manda al tappeto Kamagate che inizialmente gli aveva dato da fare. Con lui in campo la difesa diventa di un altro pianeta. Baby Mutombo è tornato. Voto 7,5

Lorenzo UGLIETTI (18 minuti, 2/3 da 2, 1/2 da 3, 7 rimbalzi, 2 assist, 2 pp., 7 punti). È suo il primo canestro biancorosso e viene accolto come un gol. Il suo apporto è sempre prezioso. Voto 6,5

Jamar SMITH (18 minuti, 0/1 da 2, 0/5 da 3, 2 assist, 0 punti). Si vede lontano un chilometro che non ha le gambe per fare quei tiri in sospensione che lo hanno reso un campione. È l’unico giocatore che finisce con una valutazione negativa (-6) quando esce lui, Reggio ritrova solidità sul perimetro e vince la partita. Serve ancora un po’ di pazienza. Voto 5

Michele VITALI (27 minuti, 2/2 da 2 1/2 da 3, 4 rimbalzi, 1 rec., 1 assist, 7 punti) Quando lui gioca queste partite qui, Reggio vince sempre. Si attacca con Weems in difesa, mette canestri chirurgici, piglia 2 rimbalzi di platino in attacco e poi confeziona quel passaggio a Faye per il +1 a 39’’ dalla fine. Un ‘Bignami’ di dettagli decisivi e la giusta prestazione per festeggiare la 300ª partita in Serie A. Voto 7

Kenneth FARIED (11 minuti, 0/4 da 2, 0/2 t.l., 7 rimbalzi, 1 pp., 0 punti) Sembra senza energie e il fatto che questa partita arrivi dopo una settimana senza impegni fa quasi effetto. In attacco conferma di non avere polpastrelli sensibili e se le gambe non spingono…Speriamo sia stata solo una serata no. Voto 5

Matteo CHILLO (3 minuti, 2 rimb., 1 pp., 0 punti) Appena 3’ in campo, utile con 2 rimbalzi in attacco. N.G.

Sasha GRANT (14 minuti, 1/2 da 2, 1/3 da 3, 2 rec. 5 punti) Deve capire che a volte prendersi un buon tiro e non metterlo è comunque meglio di una rinuncia che manda fuori ritmo il sistema. Due canestri preziosi in un match a punteggio basso. Aggiunge 2 recuperi. Avanti a testa alta. Voto 6

Francesco Pioppi