L’E-Work al settimo cielo: "Non vogliamo fermarci"

"La storia più bella è ancora da scrivere" recitava uno striscione esposto domenica al PalaBubani e sicuramente il matematico settimo posto conquistato dall’E-Work è un altro importante capitolo che ha scritto in questa straordinaria stagione. I risultati dell’ultimo turno hanno regalato questo piazzamento alle faentine che porterebbe all’incrocio nei playoff con Venezia, e con tutta probabilità sarà anche quello finale, perché difficilmente riusciranno a vincere il testa a testa con Sesto San Giovanni per il sesto. L’E-Work dovrebbe infatti vincere domenica in casa con Campobasso e a Castelnuovo Scrivia (giovedì 27) e superare Sesto San Giovanni che invece avrà Battipaglia in casa e andrà a Sassari. Scenario obiettivamente difficile considerando che le manfrede hanno confermato, come era logico che fosse, di non poter tenere il passo delle squadre di media classifca come San Martino di Lupari, non certo per l’impegno, ma per l’assenza di pedine chiave come Reichert e Parzenska. "Neanche questa volta posso dire niente alla squadra dal lato dell’atteggiamento – afferma coach Paolo Seletti commentando la partita con San Martino di Lupari – perché come sempre quello che ha lo mette in campo con i suoi limiti e i suoi errori". "Abbiamo affrontato un avversario che ha giustamente sfruttato le nostre lacune tattiche di questo momento, mettendo sempre intensità e se devo proprio trovare una pecca alle mie giocatrici, penso non abbiano interpretato bene il piano gara per come lo avevamo preparato. Ancora una volta c’è stata buona risposta anche dalle giovani, uno dei nostri obiettivi in questo finale di stagione che vogliamo giocarci e goderci fino in fondo".

Luca Del Favero