Leonardo Servizi e Lavori Quarrata domina Coelsanus Basket 7 Laghi in Serie B Interregionale

Grande Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, capace di dominare il Coelsanus Basket 7 Laghi (86-52, parziali 22-16, 43-25, 64-44) nella terza giornata del girone di ritorno del play-in Gold del campionato di Serie B Interregionale. Al PalaMelo non c’è storia: una vittoria strameritata da parte dei nostri portacolori, tornati al successo dopo la sconfitta rimediata dalla capolista Oleggio. Grazie e questa affermazione, i mobilieri allenati da Alberto Tonfoni salgono a +4 rispetto al nono posto.

A tre giornate dal termine della seconda fase del torneo i quarratini occupano la settima posizione della classifica con 18 punti: serve l’ultimo sforzo per centrare il traguardo dei playoff di cadetteria per la seconda stagione consecutiva. "Una bella prestazione dei ragazzi – commenta Tonfoni –. Era una gara da prendere con le molle perché 7 Laghi aveva dato del filo da torcere ad Arezzo, Empoli e San Miniato. Ma i giocatori sono sempre stati concentrati e determinati. Sono molto contento di aver dato spazio anche agli under. Una gran bella serata". Questo il tabellino del Dany Quarrata: Angelucci 14, Artioli 6, Balducci 9, Molteni 8, Calabrese 3, Diks 7, Regoli 17, Antonini 9, Babovic, Sevieri, Tiberti 12.

Gianluca Barni