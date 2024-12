L’esonero dopo una netta vittoria casalinga. Orzinuovi, via Ciani

Non è bastato un record in classifica del 50% con 8 vittorie ed altrettante sconfitte (2 punti in meno dell’Unieuro) a salvare Franco Ciani, allenatore fino a ieri del Gruppo Mascio Orzinuovi. Ciani è stato infatti esonerato dalla guida della prima squadra lombarda con un comunicato societario delle 9.45. Circa sei ore dopo, la società ha ufficializzato che la formazione sarà allenata da Simone Bianchi, l’assistente di Ciani.

Orzinuovi, pur reduce domenica dal netto successo casalingo 87-68 contro la Libertas Livorno, è 11ª in classifica con 16 punti a pari merito con la Fortitudo: se la stagione finisse ora disputerebbe i play-in. La notizia dell’esonero di Ciani è arrivata a sorpresa: da due settimane aveva a disposizione l’ex forlivese Jazz Johnson al posto di Gabe Devoe.

Ora Orzinuovi è attesa da due trasferte molto impegnative: infatti sabato andrà a Cividale e poi domenica 29 giocherà a Udine, mentre chiuderà il girone d’andata in casa contro Avellino. La partita di ritorno contro l’Unieuro, in Lombardia, si disputerà il 16 febbraio: all’andata ha vinto Forlì dopo un tempo supplementare.

s. b.